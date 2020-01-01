نشرة جول اليوم | تألق إنييستا في أبطال آسيا، وبديل لوف المحتمل

أبرز أخبار الكرة العالمية اليوم

تحديد بديل ليواخيم لوف في ألمانيا، وإبداع أندريس إنييستا في دوري أبطال آسيا، ضمن أبرز أخبار اليوم، الإثنين، 7 ديسمبر 2020.

منتخب ألمانيا يحدد بديل لوف

جدد أوليفر بيرهوف، مدير منتخب ألمانيا، الثقة في المدرب يواخيم لوف مؤكدًا استمراره رغم الخسارة بسداسية أمام إسبانيا، إلا أنّه لم يستبعد التخطيط لجلب مدرب آخر في 2022.

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ونفى بيرهوف إمكانية التعاقد مع يورجن كلوب مدرب ليفربول، إلا أنّه وضع رالف رانجنيك على رأس المرشحين لخلاف لوف بعد انتهاء عقده.

توخيل: مواجهة باشاك شهير نهائي مبكر

أكد توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، على أهمية التعامل مع مواجهة باشاك شهير في دوري أبطال أوروبا وكأنّها نهائي مبكر مع التركيز الكامل على الفوز.

وأشار إلى أنّه لا توجد مباريات سهلة في دوري أبطال أوروبا، خاصة وأنّ المنافس هو بطل الدوري التركي، كما أشاد بالمستوى الذي يقدمه رافينيا ألكانتارا مع الفريق.

إنييستا يسجل ويقود فيسيل كوبي لربع نهائي أبطال آسيا

تألق أندريس إنييستا مع فريق فيسيل كوبي الياباني وقادهم للفوز على شنغهاي سيبج بهدفين نظيفين في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وأحرز أسطورة برشلونة الهدف الأول في الدقيقة 31 من المباراة لينضم كوبي إلى فرق بكين جوان الصيني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي والتي تأهلت إلى ربع النهائي.

ثنائي الدوري الإنجليزي يدعمان ضحايا ترير

أعلن أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي، ونظيره في ليدز يونايتد، روبن كوخ، دعمهما ضحايا حادث الدهش في مدينة ترير الألمانية.

وأكد كوخ أنّ الجريمة وحشية، مطالبًا أهالي الضحايا بالصبر، أما روديجر فتحدث عن المدينة التي يزورها باستمرار بسبب وجود شقيقه هناك.

وقرر الثنائي وضع قميصيهما في مزاد علني لجمع التبرعات ومنح الأموال إلى أسر الضحايا.

هالك يعلن رحيله عن الدوري الصيني

أعلن هالك رحيله عن فريق شنغهاي سيبج الصيني بعد الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا على يد فيسيل كوبي.

ولم يكشف اللاعب عن وجهته المقبلة لكن قراره بالرحيل كان متوقعًا بعد خلافاته مع المدرب واستبعاده من المباريات.

هولدينج: أحبطنا جمهور آرسنال

أكد روب هولدينج، مدافع آرسنال، أنّ الفريق أحبط جماهير المدفعجية بعد البداية الأسوأ له في الدوري الإنجليزي منذ 39 عامًا.

وأوضح أنّ الفريق يصنع العديد من الفرص لكنّه لا يسجل، مشيرًا إلى ضرورة التحسن لأجل الفوز في المباريات المقبلة ومصالحة الجماهير.