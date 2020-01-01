نشرة جول اليوم | بكاء جاراي وإلغاء المزيد من المباريات بسبب كورونا

تعرف على أهم أخبار كرة القدم حول العالم اليوم 31 مايو.

بكاء نجم فالنسيا إيزيكيل جاراي واتهامه للنادي بالكذب، وإلغاء المزيد من المباريات بسبب فيروس كورونا، وقسوة توتنهام على نجومه ضمن أبرز وأهم أخبار كرة القدم العالمية ليوم الأحد 31 مايو.

جاراي يبكي ويكذب فالنسيا

النجم الأرجنتيني إيزيكيل جاراي لاعب فريق فالنسيا هاجم إدارة وقام بتوجيه الاتهام لهم بالكذب وتلفيق الأخبار لتشويه صورته.

GARAY, entre lágrimas: “Y con esto me despido: Amunt ” pic.twitter.com/yttM7we4Nq — Info Valencia 🏠 #QuedateEnTuCasa (@Info__Valencia) May 31, 2020

جاء هذا في مقطع فيديو نشره اللاعب وأكد من خلاله أن الإدارة لم تقدم عرضًا له بقيمة 2.7 مليون يورو في الموسم.

جاراي بكى في المقطع ونفى أن يكون ضمن من رفضوا تخفيض الرواتب مؤخرًا بسبب فيروس كورونا المميت.

المزيد من الفرق

العودة لإلغاء المباريات بسبب كورونا

قررت رابطة الدوري الأوكراني لكرة القدم إلغاء مباراة في الدوري بين كارباتي وماريوبول والتي كان من المقرر أن تقام يوم الأحد خلف الأبواب المغلقة.

رياض محرز يتعرض للسرقة .. ساعات وقمصان كرة قدم وأموال

جاء هذا بسبب الكشف عن عدد كبير من نجوم وعمال نادي كارباتي بفيروس كورونا، وهو ما سيتطلب عزلهم لمدة 14 يومًا.

نجم بايرن ميونخ يحمل أخبارًا سعيدة لجماهيره

اللاعب ديفيد ألابا نجم فريق بايرن ميونخ أكد في تصريحات صحفية أنه يسعى للاستمرار مع الفريق البافاري في الفترة المقبلة بحسب ما نقلت عنه صحيفة "بيلد".

يأتي هذا في الوقت الذي انتشرت فيه تقارير عديدة عن رغبة ريال مدريد في الحصول على خدمات اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية.

عودة شفاينشتايجر للدوري الألماني

ألمح النجم الألماني المعتزل باستيان شفاينشتايجر أنه قد يعود قريبًا للدوري الألماني بعدما اعتزل كرة القدم بشكل نهائي من بوابة التدريب.

جاء هذا في حوار له مع شبكة "TZ" وأكد خلاله أنه ينتظر العرض المناسب، والذي إذا ما جاء سيوافق عليه بعد دراسته.

تريبيير يكشف قسوة توتنهام

كشف النجم الإنجليزي كيران تريبيير لاعب أتلتيكو مدريد الحالي أن فريقه السابق توتنهام رفض خضوعه لعملية جراحية ليشفى من إصابة عانى منها في الموسم السابق وأجبروه على خوض المباريات بها.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصحيفة "ميرور" وقال: "كان يجب أن أخضع لتلك الجراحة في العام الماضي لكن في توتنهام رفضوا ذلك، ولا أريد الخوض في تفاصيل ذلك".

أسطورة بايرن ميونخ يتوقع فشل ساني

توقع ويلي سانيول نجم بايرن ميونخ المعتزل فشل اللاعب ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي حال انضم لصفوف الفريق البافاري.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها سانيول لـ"راديو مونتي كارلو" وقال خلالها: "اللاعب يمتلك شخصية لا تتسق مع بايرن ميونخ، نحن هنا نتحدث عن صفقة قيمتها 80 مليون يورو، أفضل أن نضيف 20 مليون ونوقع مع كاي هافيرتس".