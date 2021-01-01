نشرة جول اليوم | انخفاض سعر نجم دورتموند وخطأ فادح لأياكس

أهم ما جاء من أخبار الكرة العالمية

انخفاض سعر جادون سانشو، وندم مدافع يوفنتوس، وتلميح من نجم مانشستر سيتي بالرحيل عن الفريق الصيف القادم.

العديد من الموضوعات الهامة نجدها في أهم أخبار كرة القدم بالمواقع والصحف العالمية الصادرة اليوم ..

تلميح لابورت

أكد إيميريك لابورت مدافع مانشستر سيتي، على شعوره بالسعادة مع النادي الإنجليزي، لكنه لم يستبعد إمكانية الرحيل عن الفريق في الصيف.

اللاعب قال في تصريحات لشبكة "BT Sport":"أشعر بسعادة كبيرة في مانشستر سيتي، ولكن سنرى ما سيحدث من الآن وحتى نهاية الموسم".

أحلام أولمو

داني أولمو لاعب لايبزيج الألماني، والهدف السابق لبرشلونة، أكد على رغبته في اللعب بالدوري الإسباني في المستقبل القريب.

صاحب الـ22 سنة قال لصحيفة "سبورت بيلد":"سأكون كاذبًا لو أنكرت طموحي باللعب في بلادي يومًا ما خلال مسيرتي".

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وأما عن اهتمام ريال مدريد وأتلتيكو وبرشلونة بضمه:"أنا لا أفكر في ذلك الآن، كل تركيزي على لايبزيج في الوقت الحالي".

رحيل دجيكو

صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت اقتراب رحيل إدين دجيكو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

اللاعب كان قريبًا من الرحيل عن روما في شهر يناير الماضي، ولكن فرصة انتقاله للدوري الإنجليزي فشلت في اللحظات الأخيرة.

كارثة أياكس

خطأ فادح قام به نادي أياكس أمستردام الهولندي، بعدما استبعد لاعبه الجديد سيباستيان هالير من قائمة الفريق لدور المجموعات من الدوري الأوروبي.

اللاعب انتقل للفريق قادمًا من وست هام خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة وصلت قيمتها إلى 22 مليون يورو.

المتحدث الرسمي لأياكس أكد أن اللاعب تم استبعاده عن طريق الخطأ، وهناك مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من أجل دخوله القائمة.

ندم كيليني

المدافع الإيطالي المخضرم جورجيو كيليني، كشف عن شعوره بالندم لعدم الانتقال إلى صفوف آرسنال في بداية مسيرته.

كيليني الذي انتقل من ليفورنو إلى يوفنتوس في 2005 قال في تصريحات صحفية:"كنت أحمق لرفض هذا العرض، عمري وقتها كان 16 سنة ولعبت في الدرجة الثالثة ورفضت هذا العرض الكبير".

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وأضاف صاحب الـ36 سنة:"لم أشعر بأنني مستعد، لو قبلت العرض كان سيعطي الأمر انطباعًا بخيانة ليفورنو".

انخفاض سعر سانشو

نادي بوروسيا دورتموند الألماني، قرر تخفيض سعر الجناح الإنجليزي جادون سانشو، لتسهيل رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

اللاعب كان على وشك الرحيل عن دورتموند الصيف الماضي إلى مانشستر يونايتد، ولكن النادي الألماني طلب مبلغ 100 مليون جنيه استرليني من أجل البيع.

صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، أكدت أن دورتموند سيقبل الآن بحوالي 88 مليون استرليني للتخلي عن خدمات اللاعب.

مصير لويز

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، عن قيام رابطة البريميرليج برفض الاستئناف المقدم بخصوص طرد المدافع البرازيلي دافيد لويز أمام وولفرهامبتون الثلاثاء الماضي.

وهو ما يعني أن تأثير الطرد المباشر للاعب سيظل كما هو، ليتعرض للإيقاف لمدة 3 مباريات، بعد طرده في المواجهة التي انتهت بهزيمة فريقه بهدفين مقابل هدف.