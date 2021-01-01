نشرة جول اليوم | استمرار غياب نيمار، وتوعد مورينيو

تعرف على أهم أخبار كرة القدم العالمية ليوم الجمعة الموافق الثامن من يناير 2021.

استمرار غياب المصاب نيمار دا سيلفا، بالإضافة لتصريحات جوزيه مورينيو ورغبة أتلتيكو مدريد في ضم لاعب باريس سان جيرمان ضمن أهم أخبار كرة القدم العالمية ليوم الجمعة الموافق الثامن من يناير 2021.

استمرار غياب نيمار

أكد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان على استمرار غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن تشكيل الفريق.

وقال بوتشيتينو في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الفريق القادم قبل أن يخرجه من قائمة اللقاء: "نقيم وضعه مع الفريق الطبي، ونتابعه عن قرب لنرى متى سيكون متاحًا".

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مورينيو يدعم شباب توتنهام ويتوعد مارين

أشاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام بثنائي الشباب هيرفي وايت وجاك كلارك وأكد أنهما ينتميان للفريق الأول.

وقال مورينيو: "هيرفي وكلارك يلعبان لفرق الشباب، لكننني أشعر أنهما يستحقان الدقائق مع الفريق الأول وينتميان له".

وأضاف عن مواجهة مارين في الكأس: "مساعدة ليفربول لهم طبيعية، نحترم الخصم وأفضل طريقة لنظهر مدى احترامهم ستكون بتحقيق الفوز عليهم".

أتلتيكو مدريد يريد نجم باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي أتلتيكو مدريد في الحصول على خدمات الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان.

وبحسب ما ذكرت "فرانس فوتبول"، فاللاعب تتم مراقبته من قبل يوفنتوس وإنتر في الوقت نفسه، مع قررب عقده من الانتهاء في النادي الباريسي.

راموس إلى باريس سان جيرمان أو ليفربول.. لعبة للبقاء في ريال مدريد!

دورتموند يفتح باب الرحيل أمام براندت

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي بوروسيا دورتموند قد فتح الباب أمام لاعبه يوليان براندت للرحيل عن صفوفه قريبًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد"، والتي أكدت أن النادي سيسمح برحيل صاحب الـ24 عامًا لو جاء له عرضًا مناسبًا في الفترة المقبلة.

فياريال يكتسح سيلتا فيجو ويزيح برشلونة

حقق فياريال الفوز اليوم برباعية نظيفة على نظيره سيلتا فيجو في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني على ملعب الأخير.

الفوز رفع رصيد فياريال للنقطة رقم 32 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ليزيح برشلونة للمركز الرابع بشكل مؤقت.

"ريمونتادا" من مونشنجلادباخ على بايرن ميونخ تُشعل الدوري الألماني

قلب بوروسيا مونشنجلادباخ تأخره بهدفين إلى انتصار كبير على بايرن ميونخ بثلاثية، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة بافتتاح الجولة الخامسة عشر من الدوري الألماني بملعب بوروسيا بارك.

كالعادة دخل البافاري المباراة بأسلوب الضغط العالي والدفاعات المتقدمة المعتاد، وجراء هذا الضغط تمكن من إدراك الهدف الأول عبر روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء في الدقيقة 20.

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رسميًا.. الاتحاد الدولي يُجرب "تبديل الارتجاج" في كأس العالم للأندية

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانًا رسميًا أعلن خلاله اعتماد التبديل الإضافي في حوادث ارتجاج المخ خلال بطولة كأس العالم للأندية المقبلة على سبيل التجربة.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للأندية في قطر بمطلع شهر فبراير المقبل، ولطالما كانت البطولة مكانًا لتجربة الأفكار التحكيمية الجديدة، ولعل أبرزها تقنية الفيديو التي صارت جزءًا أساسيًا من كرة القدم بعد ذلك.

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