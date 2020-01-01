نشرة جول اليوم | إيقاف نجم توتنهام وجورجينو يحدد موقفه من سوق الانتقالات

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إيقاف نجم توتنهام لفترة طويلة وحديث جورجينيو عن اهتمام الفريق بالتعاقد معه في الصيف الجاري بين أبرز أخبار اليوم، 8 يوليو 2020.

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إيقاف نجم توتنهام 4 مباريات بعد شجاره مع الجمهور

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف إيريك داير، لاعب توتنهام، لأربع مباريات مع غرامة قدرها 40 ألف جنيه استرليني مع تحذيره بعدم تكرار الفعل في المستقبل.

داير هاجم مشجع للفريق في مباراة نوريتش سيتي وتوتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي في مارس الماضي.

وأكد جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام، أنّ الفريق لن يتقدم بأي محاولات لخفض العقوبة أو الطعن على القرار.

جورجينيو يعلق على ارتباطه بالانضمام لفرق أخرى

اعترف جورجينيو، لاعب تشيلسي، بتلقيه عروضًا من فرق أخرى لمغادرة النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال في تصريحات للموقع الرسمي إنّه يرغب في خدمة الفريق في أي وقت تتاح له فرصة اللعب.

وأشار إلى أنّ هناك العدد من الشائعات التي ربطته بالعديد من الأندية لكنّه لم يستمع لأي عرض خلال الفترة الماضية، مؤكدًا تركيزه فقط مع فريقه في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

عض المنافس يتسبب في إيقاف لاعب لاتسيو

قررت لجنة العقوبات في الدوري الإيطالي إيقاف باتريكيو جابارون، مدافع لاتسيو، بعد عض لاعب ليتشي، جوليو دوناتي، لمدة 4 مباريات.

كما سوف يدفع اللاعب غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف يورو، مما يعني غياب اللاعب عن مباريات ساسوولو وأودينيزي وكالياري ويوفنتوس.

لايبزيج يجد بديل تيمو فيرنر

تعاقد نادي لايبزيج الألماني مع تشان هوانج من صفوف سالزبورج النمساوي مقابل 15 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين يورو متغيرات.

وسوف يحصل اللاعب على القميص رقم 11 الخاص بتيمو فيرنر بعد رحيل الأخير إلى تشيلسي الإنجليزي.

هوفنهايم يخطط للانتقام من بايرن ميونخ

كشفت صحيفة "كيكر" الألمانية اقتراب هوفنهايم من التعاقد مع مهاجم بايرن ميونخ الشاب، أوليفر ماير.

جاء ذلك ردًا على نجاح بايرن ميونخ في ضم الثنائي صاحب الـ17 عامًا مامين سانيانج وأرميندو سيب من فريق هوفنهايم.

آرسنال يطعن على قرار طرد إدوارد نيكيتاه

قرر نادي آرسنال الطعن على قرار اللاعب إدوارد نيكيتاه بعد حصوله على البطاقة الحمراء أمام ليستر سيتي.

وأكد النادي اللندني أنّه بعد مراجعة اللقطة تأكد أنّ اللاعب لا يستحق البطاقة الحمراء وأنّ لاعب ليستر سيتي كان بدوره يجب أن يُطرد.