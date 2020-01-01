نشرة جول اليوم | إيقاف المسابقات في البرتغال وعودة قريبة للكرة في ألمانيا

ما الذي يحدث في العالم الرياضي اليوم؟

مؤشرات عودة النشاط الرياضي تظهر في ألمانيا ولكن في البرتغال تقرر إلغاء عدد من المسابقات ضمن أبرز أخبار اليوم 5 مايو 2020.

عودة الدوري الألماني خلال أسبوع

كشفت وكالة رويترز الإخبارية أنّ الدوري الألماني سوف يعود يوم 15 مايو المقبل دون حضور جماهيري.

المزيد من الفرق

الوكالة أكدت أنّ القرار يخضع للموافقة الحكومية في اجتماع الغد، الأربعاء، موضحة أنّ ألمانيا تتجه إلى عودة الحياة لطبيعتها خلال الفترة المقبلة مما يرجح منح الضوء الأخضر للسماح بالعودة.

فولفسبورج يعود إلى التدريبات الجماعية

عاد نادي فولفسبورج إلى التدريبات الجماعية مساء اليوم، الثلاثاء، بعد حصوله على الموافقة الحكومية.

ورغم تواجد جميع عناصر الفريق، لكن النادي فضّل تقسيم اللاعبين إلى مجموعات صغيرة.

إلغاء لمسابقات في البرتغال بسبب كورونا

تقرر إلغاء جميع المسابقات في كرة القدم بالبرتغال عدا دوري الدرجة الأولى وبطولة الكأس.

كما قررت تصعيد فريقي ناسيونال ماديرا وفارينسي إلى دوري الدرجة الأولى بعد إلغاء دوري الدرجة الثانية.

اعتقال لاعب الجزائر في فرنسا

ألقت الشرطة الفرنسية على لاعب آنجي، الجزائري فريد الملايلي، بتهمة سوء السلوك وارتكاب أفعال مخلة بالأداب.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، فإنّه تم التحقيق مع اللاعب اليوم، الثلاثاء، قبل قرار إخلاء سبيله.

كورونا لن تبكر من عودة رويس للمباريات

كشف ماركو رويس، قائد بوروسيا دورتموند، أنّ عودته للمباريات ستتأجل ولن يتمكن من المشاركة بمجرد استئناف المسابقة.

وأشار إلى أنّ توقف المسابقة منحه فرصة للعودة قبل نهاية الموسم، لكنّه بحاجة إلى أسبوعين أو ثلاثة ليكون جاهزًا بصورة كاملة.