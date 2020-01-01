نشرة جول اليوم | إصابة نجم بايرن ميونخ وصفقات باريس سان جيرمان

تعرف على أهم أخبار الكرة العالمية لليوم الأحد الموافق الـ 26 من شهر يوليو.

إصابة بنيامين بافارد نجم بايرن ميونخ وبحث بوروسيا دورتموند عن بديل جادون سانشو، بالإضافة لتصريحات جينارو جاتوزو بشأن مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا ضمن أهم أخبار الكرة العالمية لليوم الأحد الموافق الـ 26 من يوليو.

بايرن ميونخ يفقد بافارد بسبب الإصابة

تعرض الفرنسي بنيامين بافارد مدافع نادي بايرن ميونخ للإصابة خلال تدريبات فريقه بايرن ميونخ الأخيرة استعدادًا للقاء الإياب أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

الإصابة جاءت في الكاحل بحسب ما ذكر المدير الفني للفريق هانزي فليك، والذي أكد أنها كانت في الكاحل لكنه لم يوضح فترة غيابه عن الملاعب.

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بوروسيا دورتموند يجد بديلًا لسانشو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي بوروسيا دورتموند قد وجد بديلًا للاعب جادون سانشو الذي قد يرحل قريبًا عن صفوف الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صنداي تايمز"، والتي أكدت أن جوناثان إيكوني نجم ليل هو هدف النادي الألماني، وقد رصدوا لضمه حوالي 45 مليون يورو.

جاتوزو: التفكير في برشلونة سيقودنا إلى المقابر أو المستشفى

تحدث مدرب نابولي جينارو جاتوزو بعد الانتصار الصعب لفريقه على ساسوولو عن المباراة المرتقبة مع برشلونة لحساب دوري أبطال أوروبا.

وقال جاتوزو مع "DAZN": "عندما تصنع تسع فرص وتفوز 2-0 فقط هذا يعني أن المباراة لم تكن 50-50، أنا سعيد بالعرض".

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باريس سان جيرمان يريد مهاجم هيرتا برلين

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي باريس سان جيرمان يسعى للحصول على خدمات اللاعب ماتيوس كونيا نجم فريق هيرتا برلين.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "راديو مونتي كارلو"، والتي أكدت أن كونيا سيكون بديل إدينسون كافاني في صفوف الفريق، وقد يكلف النادي حوالي 22 مليون يورو هي قيمته السوقية، أو أكثر قليلًا.