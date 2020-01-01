نشرة جول اليوم | أسطورة برشلونة يغادر فرنسا وتوخيل يحسم مستقبله

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الحديث حول مستقبل توماس توخيل في باريس سان جيرمان وتصريحات مهاجم تشيلسي أوليفييه جيرو عن صناعة التاريخ ضمن أبرز أخبار الكرة اليوم، 14 مايو 2020.

أسطورة برشلونة يرحل عن مارسيليا

أعلن نادي مارسيليا الإسباني رحيل أندوني زوبيزاريتا عن منصب المدير الرياضي للفريق قبل عام من نهاية عقده.

زوبيزاريتا وصل إلى مارسيليا في 2016 بعد رحيله عن برشلونة، وكان له دورًا كبيرًا في تولي أندريه فيلاش-بواش قيادة الفريق مما قد يهدد برحيل المدرب البرتغالي.

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اتضاح مصير توخيل في باريس

أوضحت "ليكيب" أن باريس سان جيرمان عازم على إبقاء توماس توخيل مدرباً للفريق الموسم المقبل، ولن تلعب مباريات دوري الأبطال دوراً في تحديد مستقبله.

وذكرت الصحيفة أن حتى في حال خروج بي إس جي من ربع نهائي الأبطال فلن تتم إقالة المدرب الألماني، وذلك كون العملية ستكلف النادي قرابة 10 مليون يورو.

ويمتد عقد توخيل مع النادي العاصمي الفرنسي حتى 2021، ولم يتم حتى الآن التوصل لاتفاق بخصوص تمديد عقده.

جيرو يبحث عن التاريخ مع فرنسا

ذكر أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي، مع " Le Dauphiné Libéré" أنه يريد تحطيم الأرقام القياسية مع المنتخب الفرنسي وصناعة التاريخ.

وقال جيرو إنه يريد تحطيم رقم بلاتيني بخصوص عدد الأهداف، 39 مقابل 41 للأسطورة الفرنسية المعتزل، وبلوغ حاجز المائة مباراة مع منتخب بلاده، إذ يملك حالياً 97.

كما أكد لاعب تشيلسي أنه يسعى للتواجد مع الديوك في أمم أوروبا المقبلة، والتي تأجلت من الصيف الحالي للقادم، وسيعمل على البقاء جاهزاً ليتم استدعائه.

أولاس يستمر في هجومه ضد اتحاد الكرة

أرسل جون ميشيل أولاس، رئيس ليون، خطاباً لمجلس النواب الفرنسي طالب فيه بمراجعة القرارات بخصوص إلغاء مسابقة الدوري، وتحديد البطل والمتأهلين أوروبياً والهابطين.

وأوضح رئيس ليون أن الوقت لم يفت بعد من أجل العودة للطريق الصحيح على حد تعبيره، وأكد أنه مستعد أن يخاطب منظمة حقوق الإنسان من أجل تصحيح الأوضاع.

الأمر لم يتوقف عند ذلك، فبعد نشر صحيفة "ليكيب" لتقرير يشير إلى أنّ عددًا من الأندية ضغطت على الحكومة الفرنسية لإلغاء الدوري، علّق على الأمر مطالبًا من الصحيفة كشف بأسماء هذه الأندية لمقاضاتهم.

غيابات ديربي الرور

أكد مدرب بوروسيا دورتموند لوسيين فافر أن الثنائي إيمري تشان وأكسيل فيتسل ليسا جاهزين لخوض مباراة شالكه السبت المقبل لحساب الدوري الألماني.

وفي المقابل، أكد المدير الفني لشالكه دافيد فاجنر غياب المدافع التركي أوزان كاباك هو الآخر عن صفوف الرويال بلوز في اللقاء الذي سيقص افتتاح العودة الرسمية للدوري.

بايرن يعيد فتح المفاوضات مع نجم أياكس

أوضحت "سكاي" أن بايرن ميونخ عاد لطلب الظهير الأيمن لأياكس سيرجينيو ديست، وذلك بعد أن أبدى اهتماماً في يناير الماضي باللاعب الشاب.

التقرير أفاد بأن النادي الهولندي الآن منفتح على فرضية التفريط في لاعب الأمريكي، وأن عرض مثل الذي رفضه في يناير مقابل 20 مليون يورو قد يقبله في الصيف.