نشرة جول | آرسنال يخسر صفقة لصالح فريق فرنسي ورودجرز يتعافى من كورونا

أبرز أخبار كرة القدم اليوم

هدف آرسنال ولاعب باريس سان جيرمان عادل عوشيش فضّل الانضمام لفريق فرنسي وبراندن رودجرز يعلن تعافيه من فيروس كورونا ضمن أبرز أخبار اليوم 29 مايو 2020.

هدف آرسنال يرحل إلى سانت إيتيان

علم جول أنّ عادل عوشيش، لاعب باريس سان جيرمان الشاب، رفض التوقيع على عقد احترافي مع بطل الدوري الفرنسي مفضلًا الانضمام إلى صفوف سانت إيتيان.

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صاحب الـ17 عامًا مطلوب من آرسنال الإنجليزي ولكنّه يفضل البقاء في الدوري الفرنسي.

هيريرا: إلغاء الدوري الفرنسي جاء مبكرًا

أكد أندير هيريرا، لاعب باريس سان جيرمان، أنّ قرار إلغاء الدوري الفرنسي جاء مبكرًا مشيرًا إلى أن البطولة كان من الممكن استمرارها.

وفي تصريحات لصحيفة "ماركا" أوضح أنّه يحسد زملائه في باقي الدوريات التي تستعد للعودة إلى المباريات مشيرًا إلى أنّ الكرة دون جمهور سيئة لكن إلغاء المنافسات هو الأسوأ.

رودجرز يروي معاناته مع وباء كورونا

كشف براندن رودجرز، المدير الفني لنادي ليستر سيتي، تعرض للإصابة بفيروس كورونا هو وزوجته لكنّه تعافى الآن.

وأشار إلى أنّه شعر وكأنّه يصعد جبل كليمنجارو وكان عاجزًا عن التنفس بصورة طبيعية خلال فترة المرض.

الدوري الإسباني يدرس تكرار تجربة ألمانيا

كشف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، عن رغبته في تكرار تجربة الدوري الألماني في إسبانيا وذلك بإضافة أصوات الجماهير في البث التلفزيوني.

وقال تيباس إن التجربة شهدت نجاحًا في ألمانيا ومن الممكن تكرارها في الليجا.

ماير ينتقد تصريحات والده

رفض ماكس ماير لاعب كريستال بالاس المقطع الفيديو المنتشر لوالده وهو يوجه الإهانات لنادي شالكه الألماني.

وقال اللاعب إنّه بريء من هذه الإهانات وأنّ فضل شالكه عليه كبير وعلاقته قوية مع الجمهور هناك.