نشرة إنتر اليوم | مستقبل إريكسن والصراع مع كبار أوروبا

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الإثنين الموافق الـ 14 من ديسمبر 2020.

مستقبل كريستيان إريكسن والصراع مع كبار أوروبا على لاعب سبورتينج لشبونة بالإضافة لمفاوضات نجم ميلان ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الإثنين الموافق الـ 14 من ديسمبر 2020.

إريكسن يعود للتشكيلة الأساسية للمباراة الثانية على التوالي

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر قد يدفع بلاعبه كريستيان إريكسن أساسيًا مرة أخرى ضد نابولي يوم الأربعاء.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، والتي أكدت أن موقف أرتورو فيدال لا يزال تحت التقييم، كما أن ستيفانو سينسي لن يكون متاحًا من بداية اللقاء.

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إنتر يراقب نجم لشبونة

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر مهتم بالحصول على خدمات اللاعب الشاب نونو مينديش من صفوف سبورتينج لشبونة.

يأتي هذا في الوقت الذي أبدى فيه ريال مدريد ومانشستر يونايتد وميلان وليفربول ويوفنتوس اهتمامهم باللاعب أيضًا.

إريكسن مطلوب في مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن وجود اهتمام من قبل نادي مانشستر يونايتد بالحصول على خدمات اللاعب كريستيان إريكسن من صفوف إنتر.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن الإنتر لن يقبل فكرة الإعارة أو برحيل اللاعب بأقل من 30 مليون يورو.

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هاكان على رادار إنتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر يفكر بجدية في الحصول على خدمات اللاعب هاكان تشالهان أوغلو من صفوف ميلان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سبورتس ميديا سيت"، والتي أكدت أن النادي سيتدخل بشكل مباشر في التفاوض مع اللاعب وسيقدم له عرضًا أعلى لضمه لو لم يجدد لميلان.