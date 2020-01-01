نشرة أخبار جول | كورونا تضرب إيطاليا وجولة تعادلات تنطلق

تعرف على أهم أخبار كرة القدم العالمية لليوم الجمعة الموافق السادس من نوفمبر 2020.

إصابة مانشيني ودجيكو بفيروس كورونا وبداية الجولة الجديدة في الدوريات الكبرى بالتعادلات ضمن أهم أخبار كرة القدم العالمية لليوم الجمعة الموافق السادس من نوفمبر 2020.

يوم التعادلات

بدأت الجولة الجديدة في الدوريات الأوروبية الكبرى بتعادل سلبي بين برايتون وبيرنلي في الدوري الإنجليزي ومثله بين ساسوولو وأودينيزي في الدوري الإيطالي.

بينما تعادل فيردر بريمين بهدف لمثله مع كولن في الدوري الألماني وبنفس النتيجة تعادل إلتشي وسيلتا فيجو وفاز مارسيليا على ستراسبورج بهدف نظيف في الدوري الفرنسي وفاز ساوثامبتون بهدفين نظيفين على نيوكاسل.

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مانشيني يصاب بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن تعرض روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب لفيروس كورونا بعد الفحوصات الأخيرة التي خضع لها.

بهذا قد يتهدد وجود مانشيني في معسكر المنتخب الإيطالي القادم الذي يواجه من خلاله إستونيا وبولندا والبوسنة في الـ 11 والـ 15 والـ 18 من نوفمبر وديًا وفي الجولة الخامسة والسادسة من دوري الأمم الأوروبية بالترتيب.

دجيكو يتعرض لفيروس كورونا

أعلن اللاعب البوسني إدين دجيكو عن إصابته بفيروس كورونا وعن خضوعه لفترة حجر صحي في الأيام المقبلة.

جاء هذا في رسالة نشرها على حسابه بموقع "إنستجرام"، وأكد خلالها أنه لا يعاني من الأعراض الخاصة بالمرض، وبالرغم من ذلك سيغيب عن روما في الجولة المقبلة، وكذلك قد يغيب عن منتخب بلاده.

توخيل يرد على الاستدعاء الدولي لنيمار ومبابي رغم إصابتهما

رد توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان على الاستدعاء الدولي لنجمي الفريق نيمار وكيليان مبابي رغم إصابتهما.

وحول ذلك قال توماس توخيل إن نيمار ومبابي غابا عن مواجهة لايبزيج الأخيرة في دوري أبطال أوروبا كما أنه من المرجح أن يغيبا عن مواجهة رين في الدوري الفرنسي.

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