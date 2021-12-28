نسور جدة أبطالًا لمنطقة غرب بالدوري السعودي للكرة النسائية

خطف نسور جدة درع بطل دوري الكرة النسائية السعودي بالمنطقة الغربية، في الجولة الأخيرة من البطولة، بعد منافسة مع العاصفة.

العاصفة حقق الفوز في مباراة الجولة الأخيرة بالأمس أمام مراس برباعية مقابل هدف وحيد، لكنه كان يحتاج لتعثر نسور جدة كي يحصد اللقب.

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لكن نسور جدة نجحوا في الانتصار في مباراتهم الأخيرة أمام الليث الأبيض برباعية مقابل هدف وحيد، ليتوجوا أبطالًا لدوري الغربية.

بطل الغربية حقق الفوز في ثماني مباريات، وتعادل في واحدة، وخسر لقاء وحيد، ليحصد 25 نقطة.

وحصد داليا أبو لبن؛ لاعبة العاصفة، على جائزة هداف البطولة برصيد 11 هدفًا، فيما نال حصة السديري؛ حارسة مرمى نسور جدة، على أفضل حارسة بالبطولة.

أما جائزة أفضل لاعبة فذهبت إلى رغد مخيزن؛ لاعبة العاصفة، ليحصد الوصيف جائزتي أفضل لاعبة وهداف الدوري.

يذكر أن شعلة كان قد حصد بطولة الشرقية، وفريق يمامة توج بطلًا للمنطقة الوسطى.