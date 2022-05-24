نسخة تاريخية.. إعلان موعد جائزة الكرة الذهبية 2022 وسط تغييرات فارقة

تأخذ جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022 أبعادًا مختلفة هذا العام، فهناك تغييرات واضحة في نظام الجائزة تجعل نسخة هذا العام فارقة وتاريخية بكل تأكيد.

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" المانحة لجائزة الكرة الذهبية أن الحفل المخصص لمنح الجائزة سيجري في السابع عشر من أكتوبر المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس، مع تغييرات عدة في نظام الحصول على الجائزة.

أبرز التغييرات في نظام منح جائزة الكرة الذهبية 2022

أبرز تلك التغييرات تتمثل في مدة التقييم التي تشملها الجائة، وكذلك في عدد الصحفيين المتاحين للتصويت، ومعايير التقييم الفردي للاعبين.

بداية، سيكون نظام الاختيار من حيث المدة قائمًا على الموسم الكروي وليس على مدار العام، ولذلك فإن بطولة كأس العالم على سبيل المثال لن تكون محتسبة وفق هذا التقييم الجديد.

بالنسبة لعدد الصحفيين من شتى أنحاء العالم، فتم تقليل عددهم إلى 100 صحفي مقارنة بـ 170 في آخر نسخة.

أما فيما يتعلق بمعيار التقييم فإن الأساس سيكون الأداء الفردي للاعبين وليس الألقاب الجماعية واللعب النظيف، مع إقصاء تاريخ اللاعب بالكامل من الاعتبار بهدف إفساح المجال لأسماء جديدة.

الجدير بالذكر أن آخر الحاصلين على جائزة الكرة الذهبية كان ليونيل ميسي، وعلى مستوى السيدات كانت لاعبة برشلونة أليكسيا بوتياس، بينما حاز لاعب برشلونة بيدري على جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب، وحاز جيانلويجي دوناروما على جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى وكلها ملحقات بالكرة الذهبية تمنحها مجلة "فرانس فوتبول".

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