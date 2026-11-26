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قرر ياسر القحطاني، أسطورة نادي الهلال، كشف الستار عن رفضه المفاجئ لصفقة الانتقال إلى مانشستر سيتي، في عام 2008، وكان فائزًا للتو بجائزة أفضل لاعب في آسيا.

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ماذا حدث؟

وكان الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال الأسبق، قد تحدث عبر بودكاست "على بياض"، عن كواليس سفره مع ياسر القحطاني، من أجل تحقيق حلمه بالاحتراف الخارجي، قائلًا "سافرت برفقة القحطاني إلى لندن، ووقتها كان سفين إريكسون، مدربًا لمانشستر سيتي (في 2008)، وقاموا بتقديم ياسر للجمهور، ورحبوا به عبر المايكروفون، ورد فعلهم كان مشرفًا، وبالنسبة لي من أجمل اللحظات، ورغم أننا أجرينا مفاوضات طويلة لمدة 5 ساعات، إلا أن الناديين اتفقا على كل شيء، وكان هناك ترحيب كبير، رغم وجود بعض المعارضات في الهلال، ومنهم الأمير بند رحمه الله".

في المقابل، نوّه ابن فيصل بأنه يجهل تفاصيل ما حدث بعد ذلك، لأنه يخص اللاعب، ولكن ياسر تحدث معه فجأة، وطلب العودة معه إلى الهلال، وإلغاء الصفقة، فأبلغه بأنه سيكون سعيدًا إذا ما عاد إلى الزعيم، ولكن هذه فرصته الوحيدة ومن المستحيل أن يعود للقارة العجوز مجددًا، لأن الدوري السعودي في هذا الوقت لم يكن مشاهدًا في أوروبا، ورغم أنهم عرضوا أكثر من 15 مليون دولار، إلا أن الصفقات باءت بالفشل، وعاد القحطاني ليحقق الدوري والكأس.

القحطاني يكشف السر

وتحدث القحطاني، عبر بودكاست "بالخبرة مع ياسر"، على فضائية ثمانية، بشأن الكواليس وراء مطالب إدارة مانشستر سيتي، التي دفعته لرفض التوقيع، موضحًا "الأمير محمد بن فيصل نفذ وعده معي، والهلال وقع من ناحيته، وبات الأمر بيني وبين النادي الإنجليزي، وناقشت حقوقي معهم والتفاصيل حول المبالغ والترتيب، وكان معي تركي المقيرن، إلا أن رؤوس الأقلام التي سيقام على إثرها اجتماع التوقيع الرسمي، اختلف تمامًا جملة وتفصيلًا".

وأوضح "الإدارة طالبت بإلغاء عقدي مع وكلائي، والتعاقد مع وكيل أعمال هم من أحضروه، ويكون مسؤولًا عن كل شيء بالنسبة لي، فضلًا عن جلب محاميهم ورجل الدعايات والإعلان لديهم، كما كان حديثهم بنبرة فوقية (في إشارة إلى الاستعلاء عليه)، رغم أنك أيضًا تتحدث عن الدوري الإنجليزي الممتاز".

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وأضاف القحطاني "لغة الخطاب والعرض الذي قدموه، مختلف تمامًا، مثال على ذلك، أنهم اشترطوا أن يحصلوا على نسبة 90% من أي عقود أوقّع عليها، مقابل 10% لي، سواءً عقد إعلاني أو حتى انتقال، وإذا ما وقعت مع نادٍ آخر مستقبلًا، يحصلون على نسبة الـ90%، وثم ما بين 70-75% إذا انتقلت لنادٍ ثالث، ثم 40% مع الرحيل لنادٍ آخر، ثم 5% مدى الحياة".

ونوّه القحطاني بأنهم كانوا يتحدثون معه بنبرة قوية، كأن يتم إغراؤه بوضع صوره في الشارع، وأن يلتقط الناس صورًا معه إذا ما رأوه في مطعم مثالًا، ليرد وقتها بأنه فائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا، فيما أبدى عدم رضائه عن تلك الشروط، وأخبر إدارة السيتي بأنه سيحزم أمتعته ويعود إلى الرياض.

"لو عاد بي الزمن قد أوقع"

ورجّح ياسر القحطاني بأنه ربما لو عاد به الزمن، لتنازل عن بعض الأشياء من أجل تحقيق حلمه بالاحتراف الخارجي، خاصة وأن إدارة السيتي عندما وجدت حالة الرفض لديه، أرسلت إليه رسالة عبر الفاكس، بأن يعود من أجل المناقشة حول العرض مجددًا، إلا أن "نفسه طابت"، على حد قوله.