نسبة انتصارات أقل وأهداف أكثر ندرة .. حال ريال مدريد دون بنزيما يبشر برشلونة!

يلتقي ريال مدريد بنظيره برشلونة في مباراة صعبة للغاية ضمن مواجهات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

المواجهة ستكون في غياب الفرنسي كريم بنزيما، نجم نجوم ريال مدريد في الأشهر الأخيرة وهداف الفريق الذي يقوده للانتصار تلو الآخر والوحيد الذي استطاع تعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

غياب بنزيما سيكون مؤثرًا بكل تأكيد على ريال مدريد، رغم أن النادي الملكي يمر بحالة فنية رائعة عقب الفوز على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

لكن لنعرف مدى تأثير غياب بنزيما عن ريال مدريد دعونا ندقق النظر في أرقام النادي بوجوده وفي غيابه هذا الموسم بالتحديد، وضد برشلونة منذ قدومه للملكي.

ريال مدريد دون بنزيما 2021-2022

خاض النادي الملكي سبع مباريات هذا الموسم في غياب كريم بنزيما في كل البطولات، وحقق الفوز في خمسة لقاءات وتعادل في مباراة واحدة وخسر في أخرى بنسبة فوز 71.4%.

سجل ريال مدريد عشرة أهداف في غياب النجم الفرنسي، بواقع 1.4 في المباراة الواحدة، وتلقت شباكه أربعة أهداف بواقع 0.6 كل مواجهة.

تقل دقة تمريرات ريال مدريد في النصف الهجومي في غياب كريم بنزيما بواقع 0.8% بينما يقل الاستحواذ بنسبة 1.1% وتنخفض نسبة التمريرات العرضية لـ 9.9 في المباراة بدلًا من 12.7.

Goal/Getty

ريال مدريد في وجود بنزيما 2021-2022

لعب الفريق العاصمي 34 مواجهة في وجود بنزيما، فاز في 25 منهم وتعادل في خمسة وخسر أربعة، بنسبة انتصارات 73.5%، أعلى من الانتصارات التي تحققت في غيابه بحوالي 2%.

النادي الملكي سجل 76 هدفًا في وجود بنزيما، بواقع 2.2 في المباراة الواحدة، وهو أعلى من معدل تسجيل الفريق في غيابه بـ 0.8 في المواجهة، وهي النسبة التي كانت تبلغ 1.4 في غيابه.

Goal/Getty

بنزيما ضد برشلونة

أرقام بنزيما ضد برشلونة بشكل عام هي أرقام طيبة لكن ليس للحد الذي رأيناه في الأرقام التي تحدثنا عنها في الأسطر الماضية.

خاض بنزيما 38 مواجهة ضد برشلونة في كل البطولات مع ريال مدريد، وغاب عن أربعة لقاءات.

في وجود بنزيما فاز ريال مدريد في 13 مباراة من الـ 38 وتعادل في تسعة وخسر 16 وسجل النادي الملكي 56 هدفًا بواقع 1.5 في المباراة، وتلقت شباكه 70 بواقع 1.8 في اللقاء.

Goal/Getty

وفي غيابه فاز الملكي في مواجهتين من أصل 4 بنسبة انتصار 50% وأعلى حوالي 16% من نسبة الانتصار في وجوده.

سجل ريال مدريد خمسة أهداف في غياب بنزيما بواقع 1.3 هدف في المواجهة، وتلقت شباكه أربعة أهداف بواقع هدف في اللقاء الواحد.

بيت القصيد

لم يغب بنزيما من قبل بسبب الإصابة ضد برشلونة، وفي الأربع مناسبات السابقة كان غيابه بقرار فني، وتواجد على مقاعد البدلاء.

صحيح أن نسبة انتصارات ريال مدريد ترتفع ضد برشلونة في غياب بنزيما، لكن بشكل عام وبعد أن أصبح الاعتماد على النجم الفرنسي أكبر بالنسبة لريال مدريد نشك في تكرار ذلك الأمر.

بنزيما هو أحد أهم نجوم ريال مدريد في الوقت الحالي، إن لم يكن أهمهم على الإطلاق، لذلك غيابه عن المواجهة قد يكون مؤثرًا لتلك الدرجة التي قد تحول دفة اللقاء من النادي الملكي لنظيره الكتالوني.