نريد أن يبقى هنا وهو الأفضل .. إشادة واسعة من لابورتا وكومان بميسي

كومان ولابورتا وحديث حول ميسي بعد التتويج بلقب كأس الملك

قال المدير الفني لنادي برشلونة رونالد كومان والرئيس جوان لابورتا إن ليونيل ميسي هو الأفضل والأكثر تأثيرًا، وأكد كلاهما أنهما يريدان بقاءه وسيفعلان كل شيء من أجل ذلك.

وحسم برشلونة نهائي كأس ملك إسبانيا لصالحه برباعية نظيفة في مرمى أتلتيك بيلياو، ليحقق أول لقب له تحت قيادة مديره الفني رونالد كومان وفي الولاية الجديدة للرئيس جوان لابورتا.

الأهداف الأربعة سُجلت في شوط المباراة الثاني جاءت بأقدام ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج، حيث سجل النجم الأرجنتيني هدفين وضع بهما بصمته على اللقب.

وعقب المباراة جاءت تصريحات رونالد كومان وجوان لابورتا في نفس السياق، وهو الحديث عن ليونيل ميسي والرغبة في استمراره مع برشلونة لفترة مقبلة بعد نهاية الموسم الحالي.

وقال كومان: "ميسي هو الفائز، يجب أن نتحدث عن كل لاعبينا لأنهم يستحقون هذا اللقب بكل تأكيد فهو نتيجة لعمل جماعي من العناصر كلها وعلى مدار الموسم كاملًا".

وأضاف: "لكن ميسي يصنع الفارق ويضيف الكثير بمجرد تواجده، كلنا نريد ميسي لفترة مقبلة، وكلنا سنفعل كل شيء من أجل أن يبقى هنا، هو قائد هذا الفريق وأيقونة كبرى".

أما الرئيس جوان لابورتا فقال: "ميسي هو أفضل لاعب في العالم وسنفعل كل ما في وسعنا للسماح له بالبقاء، كومان؟ أنا سعيد للغاية بالعمل العظيم الذي يقوم به هو وفريقه الفني.

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وبذلك حقق برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا بعد فقدانه لعامين متتاليين، حيث رفع رصيده في البطولة التي يعد بطلها التاريخي إلى التتويج رقم 31 طوال تاريخه متفوقًا على الجميع.