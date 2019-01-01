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كأس أمم أفريقيا

نرجع للزمن الجميل والأهم هو الجمهور – ضمن ردود الأفعال عقب فوز مصر بتنظيم أمم أفريقيا

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مصر تستضيف كأس الأمم الأفريقية للمرة الخامسة في تاريخها

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، فرحاً بفوز مصر باستضافة كأس الأمم الأفريقية القادمة، للمرة الخامسة في تاريخها.

مصر حسمت ملف استضافة البطولة، بعد تفوقها على حساب جنوب أفريقيا، بعد سحب ملف تنظيم البطولة من الكاميرون.

وحصلت مصر على 16 صوتاً، مقابل صوتاً واحداً لجنوب أفريقيا، في الاجتماع الخاص بالتصويت، لأعضاء المكتب التنفيذي بالكاف.

ومن المنتظر ان تقام البطولة، في منتصف يونيو القادم وحتى منتصف يوليو، لأول مرة وبمشاركة 24 منتخباً.

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