نذير شؤم لإنجلترا وفأل خير لإيطاليا.. يويفا يعلن حكم نهائي يورو 2020

لن تعود الكرة إلى منزلها؟

نصّب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحكم الهولندي بيورن كويبرز حكمًا لموقعة نهائي يورو 2020 بين إيطاليا وإنجلترا، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب ويمبلي.

ويتمتع الحكم البالغ من العمر 48 عامًا بخبرة ضخمة، حيث خاض كل البطولات الدولية في العقد الماضي، سواءً يورو 2012 و 2016 أو مونديال 2014 و 2018.

وللمصادفة، فإن تعيين كويبرز لهذه المباراة تحديدًا لا يبشر إنجلترا بأن "كرة القدم ستعود إلى المنزل"، حيث أن الهولندي هو نفسه من أدار مواجهة الإنجليز وإيطاليا في مونديال 2014.

في ذلك التوقيت كانت المباراة لحساب دور المجموعات، ونجح المنتخب الإيطالي في الفوز بهدفين لهدف، أحرزهما كلاوديو ماركيزيو وماريو بالوتيلي، فيما أحرز الهدف الإنجليزي دانييل ستوريدج.

المباريات الأخيرة التي أدارها كوبيرز لمنتخب إيطاليا لم تكن نتائجها جيدة، حيث تعادل الأتزوري مع كرواتيا في نوفمبر 2014 وخسر من فرنسا في سبتمبر 2016، وأخيرًا هُزم أيضًا من إسبانيا في سبتمبر 2017.

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ويمتلك كوبيرز سجلًا جيدًا للإنجليز عن الطليان، حيث نجحت معه الفرق الإنجليزية في مختلف البطولات (بما في ذلك المنتخب) في الفوز 20 مرة والخسارة في سبع مواجهات فقط.

أما الفرق الإيطالية والأتزوري، فقد تلقوا عشر هزائم مع كوبيرز في مقابل سبع انتصارات و12 تعادلًا.

وكان كوبيرز قد أدار في يورو 2020 مباراة الدنمارك وبلجيكا وسلوفاكيا وإسبانيا في دور المجموعات، مع التواجد كحكم رابع في مباراة إنجلترا وكرواتيا، ثم أدار مباراة التشيك والدنمارك في ربع النهائي.

الجدير بالذكر أن آخر مواجهة أدارها كوبيرز لإنجلترا شهدت انتصار الأسود الثلاثة على بولندا في شهر مارس الماضي بهدفين لهدف في تصفيات اليورو.