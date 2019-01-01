ندومبيلي يجتاز الكشف الطبي تمهيداً للانتقال إلى توتنهام

الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي

أنهى نادي توتنهام الإنجليزي، صفقة التعاقد مع تانجي ندومبيلي لاعب وسط ليون بنجاح، في انتظار الإعلان الرسمي خلال ساعات.

صاحب الـ22 عاماً تألق بشكل لافت مع ليون خلال الموسم الماضي، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية أبرزها ريال مدريد وتوتنهام وباريس سان جيرمان.

شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، أكدت اتفاق توتنهام مع ليون في صفقة تبلغ قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن يوقع ندومبيلي على عقد مدته خمس سنوات، مع وجود إمكانية التمديد لعام إضافي.

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وأوضحت "سكاي" أن اللاعب اجتاز الكشف الطبي مع نادي شمال لندن هذا الأسبوع، ليتبقى فقط بعض الإجراءات الورقية.

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من 1⃣ لـ 🔟 .. ما هو تقييمك لقميص؟🤔 pic.twitter.com/uGBt21iCtT — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 2, 2019

وينجح بذلك سبيرز في التعاقد مع أغلى صفقة في تاريخه، ليتخطى ما دفعه في المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز مقابل 36 مليون إسترليني.