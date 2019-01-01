ندومبيلي: نظرة بوتشيتينو وراء انتقالي إلى توتنهام

لاعب الوسط الفرنسي يروي قصة انتقاله للسبرز..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد تانجي ندومبيلي لاعب وسط توتنهام هوتسبر الجديد، أن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الفريق هو السبب الرئيسي في إتمام صفقة انتقاله للسبرز.

وقال ندومبيلي في تصريحاته لصحيفة ليكيب الفرنسية:"توتنهام لديه واحد من أفضل مدربي العالم".

وأضاف:"حقيقة أن يريدك بوتشيتينو تجعلك راغباً في القدوم والعمل معه، هو كان سبب تغيير قراري".

وأوضح:"من الصعب وصف ذلك ولكنه يعرف كيف يلمس البشر ويترك علامته عليهم، لقد نظر إلى أعيني وأخبرني بالمجيء معه وأنه واثق من مواصلة تطوري".

وتابع:"هي تلك الأشياء الصغيرة التي جعلتني أوقع هنا، كان بإمكاني رؤية أنه يريدني حقاً ويحبني".

يذكر أن توتنهام قد حطم رقمه القياسي في الميركاتو لأجل التعاقد مع لاعب الوسط -22 عاماً- القادم من ليون مقابل 70 مليون يورو.