ندومبيلي: نظرة بوتشيتينو وراء انتقالي إلى توتنهام
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Twitter/Tottenham
أكد تانجي ندومبيلي لاعب وسط توتنهام هوتسبر الجديد، أن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الفريق هو السبب الرئيسي في إتمام صفقة انتقاله للسبرز.
وقال ندومبيلي في تصريحاته لصحيفة ليكيب الفرنسية:"توتنهام لديه واحد من أفضل مدربي العالم".
وأضاف:"حقيقة أن يريدك بوتشيتينو تجعلك راغباً في القدوم والعمل معه، هو كان سبب تغيير قراري".
وأوضح:"من الصعب وصف ذلك ولكنه يعرف كيف يلمس البشر ويترك علامته عليهم، لقد نظر إلى أعيني وأخبرني بالمجيء معه وأنه واثق من مواصلة تطوري".
وتابع:"هي تلك الأشياء الصغيرة التي جعلتني أوقع هنا، كان بإمكاني رؤية أنه يريدني حقاً ويحبني".
يذكر أن توتنهام قد حطم رقمه القياسي في الميركاتو لأجل التعاقد مع لاعب الوسط -22 عاماً- القادم من ليون مقابل 70 مليون يورو.