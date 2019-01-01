نحو مانشستر يونايتد جديد.. سولشار يطلق العنان لإبداع لاعبيه

سولشار يعطي الحرية للاعبيه

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدثت عدة تقارير صحفية إنجليزية حول التطور الذي حدث في مانشستر يونايتد منذ تولي المدرب النرويجي أولي جونار سولشار مسؤولية تدريب الفريق.

وكان مانشستر يونايتد قد نجح في تحقيق 7 انتصارات متتالية من أصل 7 مباريات لعبها تحت إمرة المدرب النرويجي الجديد في رقم مذهل.

ووصل مانشستر يونايتد إلى المركز السادس، وأصبح ينافس بشكل قوى على أحد المراكز الأربعة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتحدثت التقارير عن كون الأريحية وإطلاق العنان للاعبين سببًا رئيسيًا في التحول الذي حدث للاعبي مانشستر يونايتد في هذه الفترة القصيرة.

واستشهدت بالفارق الواضح الذي ظهر في مستوى نجوم الفريق، وأبرزهم بالطبع بول بوجبا وماركوس راشفورد وحتى نيمانيا ماتيتش الذي كان صديقًا للمدرب مورينيو.

يذكر أن أولي جونار سولشار كان قد تولى تدريب مانشستر يونايتد منتصف ديسمبر الماضي، وذلك بعد إقالة المدرب جوزيه مورينيو من تدريب الشياطين.