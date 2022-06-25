نحن هنا بسببي .. لاعب ريال مدريد يروي "شجاره" مع أنشيلوتي بنهائي دوري الأبطال

طالبه بالمشاركة أمام ليفربول

كشف رودريجو جناح نادي ريال مدريد الإسباني، عن خلافه مع المدرب كارلو أنشيلوتي في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

ريال نجح في الفوز بالبطولة بعد تغلبه على الريدز في العاصمة الفرنسية باريس يوم 28 مايو الماضي، بهدف سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ورغم تسجيله ثنائية حاسمة في إياب نصف النهائي أمام مانشستر سيتي ساهمت في تأهل فريقه للعب ضد ليفربول، إلا أن رودريجو ظهر كبديل في المباراة النهائية ولعب لمدة دقيقة واحدة فقط.

وقال صاحب الـ21 سنة عن كواليس هذا اللقاء لبرنامج "بولا دا فيز" البرازيلي:"لقد كانت مباراة صعبة بالنسبة لي بسبب ما فعلته في الدور نصف النهائي وكنت أحلم بالمشاركة".

وأضاف:"كنت متأكدًا من نجاحي في التسجيل لو شاركت في هذا اللقاء ضد ليفربول، وكنت أنتظر الدخول بفارغ الصبر، وهو ما دفعني للتشاجر مع أنشيلوتي في الدقائق الأخيرة".

وتابع:"قلت له "يجب أن ألعب، يجب أن ألعب"، وبعدها طالبني بالهدوء، مرت دقائق واقتربنا من نهاية المباراة وذهبت له بنفس السؤال".

واستكمل البرازيلي:"قلت له نحن هنا بسببي لذلك يجب أن أشارك، وضحك بعدها أنشيلوتي وقال لي لا تقلق ستلعب ثم وضعني بنهاية المباراة، لا يهمني عدد الدقائق ولكن الأهم هو كتابة التاريخ وما فعلته بنصف النهائي".

يذكر أن صاحب الـ21 سنة سجل 9 أهداف وصنع 10 في 49 مباراة لعبها مع ريال في كل البطولات الموسم الماضي، وكان من اللاعبين المؤثرين في الفريق الإسباني، خاصة في دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي ومانشستر سيتي.

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