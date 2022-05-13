"نحن بشر" .. تعليق قوي من تاليسكا وزميليه على تأجيل الدوري السعودي

لم يُفوت نجوم النصر، أندرسون تاليسكا وراميرو فونيس موري وجونزالو مارتينيز، قرار رابطة دوري المحترفين السعودي تأجيل الدوري وتمديد موعد نهايته حتى الـ23 من يونيو القادم بدلًا من الموعد السابق 29 مايو الجاري دون تعليق.

الثلاثي الأجنبي في الفريق السعودي عبروا عن ضيقهم واندهاشهم من القرار بطريقة أو بأخرى، لكن أقواهم كان تاليسكا الذي يُقدم موسمًا جيدًا جدًا مع النصر الذي انضم له بداية الموسم الجاري.

ما القصة؟ لماذا تأجل الدوري السعودي؟

القصة بدأت بإعلان وزارة الرياضة السعودية إيقاف المنافسات الرياضية الرسمية في المملكة بشكل كامل بدءًا من اليوم وحتى الثلاثاء القادم حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، وبناءً على ذلك أعلنت رابطة دوري المحترفين تأجيل بقية مباريات الجولة الـ27 من الدوري السعودي التي انطلقت يوم أمس.

وبعد عدة ساعات، أعلنت الرابطة المواعيد الجديدة للمباريات وكانت المفاجأة بتأجيل استئناف الدوري حتى الـ21 من مايو الجاري، وهو ما أدى لتغيير موعد نهاية الموسم وتمديده لـ25 يومًا تقريبًا.

قرارات لجنة المسابقات في الرابطة واجهت انتقادات لاذعة من العديد من الصحفيين والنقاد الرياضيين وشريحة هائلة من الجمهور، وقد طالب الجميع بإعادة النظر في تلك الجدولة لآثارها الضارة على الأندية واللاعبين والمنتخب السعودي الذي سيدشن في يونيو القادم استعداداته لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ماذا قال نجوم النصر وأبرزهم تاليسكا عن تأجيل الدوري؟

بيتي مارتينيز نشر صورة للمواعيد الجديدة للدوري السعودي وعلق كاتبًا عبر إنستجرام "واااو"، وسار زميله ومواطنه المدافع فونيس موري على نفس النهج وكتب نفس التعليق في حسابه على المنصة الشهيرة.

🚨📸 — ثلاثي #النصر (( تاليسكا ، مارتينيز ، موري )) مُنزعجين من جدول المباريات المتبقية في الدوري بعد تعديله ! pic.twitter.com/l2IIGh1Eze — عاجل النصر (@AjelNFC) May 13, 2022

تاليسكا نشر نفس الصورة على حسابه الشخصي عبر إنستجرام وكتب معلقًا "بعد 45 يومًا من عدم اللعب!"، ومن ثم نشر تغريدة عبر تويتر كتب فيها "دوري قوي ولكن!" وأضاف لتغريدته هاشتاج "نحن بشر".

تغيير موعد نهاية الدوري السعودي يبدو أنه أثر سلبًا على خطط اللاعبين لقضاء الإجازة الصيفية قبل الانخراط في مرحلة الإعداد لموسم 2022-2023 وهو ما أزعجهم، هذا بخلاف تأثير ذلك السلبي على حالتهم البدنية والفنية والذهنية.

النصر كان قد لعب مباراة كبيرة أمام الشباب في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي والتي أقيمت بعد توقف دام أكثر من شهر بسبب مباريات دوري أبطال آسيا، وقد تفوق الفريق الأصفر بنتيجة 4-2.

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