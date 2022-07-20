"نحن أفضل من ريال مدريد" .. رافينيا يرفع راية التحدي مبكرًا أمام الملكي

نجم برشلونة الجديد يُحذر ريال مدريد قبل الكلاسيكو المُنتظر

رفع رافينيا دياز الوافد الجديد إلى صفوف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، راية التحدي أمام الغريم التقليدي للبارسا ريال مدريد.

وانتصر برشلونة على إنتر ميامي بسداسية نظيفة في لقاء ودي ضمن معسكر الفريق التحضيري في الولايات المتحدة.

وشهد اللقاء تألق لافت النظر للوافدين الجدد، وبالأخص اللاعب البرازيلي رافينيا دياز، الذي سجل هدفًا وصنع اثنين آخرين ضمن سداسية النادي الكتالوني.

ولم يكتف رافينيا بأدائه الرائع في أول مباراة له بقميص البلوجرانا، بل أيضًا كسب قلوب مشجعي النادي بحديثه عن مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو الودي.

رافينيا يتحدث عن مواجهة الكلاسيكو

وقال رافينيا عقب نهاية لقاء إنتر ميامي: "يحاول المرء دائمًا أن يسجل ضد أي فريق، ولكن إذا كان في الكلاسيكو، فإن الأمر أكثر من ذلك أهم شيء هو الفوز لكن بالنسبة لي نحن أفضل من ريال مدريد".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية لأنني سجلت هدفي الأول كانت مباراة رائعة حاولت تقديم مباراة جيدة وأنا سعيد للغاية وآمل أن أواصل على نفس الأداء".

ليفاندوفسكي يلعب لقائه الأول مع برشلونة في الكلاسيكو

جذب البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي أنظار الجميع بتواجده على مقاعد البدلاء، بعد الإعلان عن تعاقد برشلونة معه.

وشارك ليفاندوفسكي خلال الإحماء قبل المباراة مع زملائه في الفريق، لكن المدير الفني تشافي هيرنانديز لم يشركه في اللقاء.

وهذا يعني أن ليفاندوفسكي قد يخوض أول مباراة له بقميص البلوجرانا في الكلاسيكو، والتي ستكون مناسبة بالغة الأهمية لمهاجم بايرن ميونخ السابق.

الجدير بالذكر أن برشلونة سيلعب ثاني مواجهاته الودية خلال المعسكر التحضيري ضد غريمه التقليدي ريال مدريد يوم الأحد القادم في ولاية لاس فيجاس.