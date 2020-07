نجوم وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد يتصدرون ترشيحات لاعب الشهر

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل عن شهر يونيو، والتي شهدت تواجد ثنائي من مانشستر يونايتد ولاعبين من وولفرهامبتون.

الدوري الإنجليزي عاد في الشهر الماضي بعد طول توقف بسبب فيروس كورونا، وشهد حسم ليفربول رسمياً للقب بعد طول غياب.

وضمت القائمة ثنائي مانشستر يونايتد برونو فيرنانديش وأنتوني مارسيال بعد التألق الكبير لهما وقيادتهما الفريق لدخول سباق المربع الذهبي.

أيضاً تواجد مدافع وولفز كونور كودي ومهاجمه رؤول خيمينيز في ظل استمرار انتصارات الثعالب والمنافسة على مقعد مؤهل لدوري الأبطال.

آلان سان ماكسيم، مهاجم نيوكاسل الفرنسي، وداني إنجز، هداف ساوثامبتون، تواجدا كذلك بفضل السجل التهديفي المميز لكلاهما منذ استئناف المسابقة.

