نجوم ليفربول يهنئون أقوى لاعب كرة قدم في العالم على صعود فريقه

تلقى أديبايو أكينفينوا مهاجم ويكومب واندرارز تهنئة من يورجن كلوب مدرب ليفربول على صعود ناديه إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم.

وصل ويكومب إلى البطولة للمرة الأولى في تاريخه الممتد لـ 133 عامًا، حيث فاز الفريق في المباراة ضد أكسفورد يونايتد بنتيجة 2-1 في ويمبلي.

وقال صاحب الـ38 عامًا في مقابلة عقب المباراة"انظر ، انظر ، دعني أهدأ. أولاً وقبل كل شيء ، أريد أن أحمد لله لأنه اليوم جعل المستحيل ممكناً ، منذ أربع سنوات وقفت أمامك وكنت عاطلاً عن العمل من الناحية الفنية".

تابع "دعني أخبركم بشيء، الشخص الوحيد الذي من الممكن أن يراسلني عبر واتساب هو كلوب، حتى يمكننا الاحتفال معًا".

📲 - "The only person that can hit me up on WhatsApp this time is Klopp so we can celebrate together!"@daRealAkinfenwa may have just given the best post-match interview ever...😂pic.twitter.com/MAxCPgFZqq