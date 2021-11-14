نجوم عرب في الظل (3) | أندي ديلور .. رحالة فرنسا الذي خسر القلوب الجزائرية!

عند الحديث عن نجومنا العرب في الخارج يكون كل التركيز على أسماء مثل رياض محرز، ومحمد صلاح، وأشرف حكيمي، وبدرجة أقل حكيم زياش وإسلام سليماني وغيرهم.

لكن هناك من يختفي الحديث عنهم بالأشهر ولا نعرف عنهم شيئًا، بالرغم من تقديمهم كل ما لديهم مع فرقهم، ومحاولتهم المستمرة للتحسن.

في الحلقة الجديدة من سلسلة نجوم عرب في الظل سنتحدث عن أحدهم وهو أندي ديلور، نجم الجزائر الذي خسر قلوب جماهير منتخب بلاده.

بداية متواضعة

بدأ ديلور ممارسة الكرة في مدينة سيت الفرنسية لصالح النادي المحلي الذي يحمل نفس الاسم، والذي يلعب حاليًا في الدرجة الثالثة.

استمر النجم الذي ولد في نفس المدينة مع نفس الفريق منذ 1997 وحتى 2008 على فترات متقطعة، حيث انضم لفريق آخر في المدينة بمراحل الشباب، ثم عاد لسيت.

رحل ديلور عن سيت لصفوف أجاكسيو في 2008 ومر بفترة عدم استقرار انض فيها لنيم وميتز قبل أن يبدأ تألقه في صفوف تور، حيث لعب 41 مباراة وسجل 25 هدفًا في كل البطولات.

حادثة المنتخب الجزائري

الحوادث المثيرة للجدل في حياة ديلور ليست قليلة أبدًا، فبعد كرة القدم الشاطئية ورفض بوروسيا دورتموند وبعد أن مثل منتخب فرنسا للشباب في 2011 قرر اللاعب أن مسيرته الدولية يجب أن تكون للجزائر.

عبر ديلور عن ذلك بشكل علني في أبريل 2019 لينضم بعدها بأسابيع لمنتخب الجزائر الفائز بكأس الأمم الإفريقية في القاهرة في صيف 2019.

لكن في ظروف غامضة توقف استدعاءه للمنتخب الجزائري، قبل أن يخرج جمال بلماضي المدير الفني للفريق ويوضح كل شيء.

بلماضي أكد أن ديلور بعث له برسالة نصية مفادها أنه يريد أن يركز على مسيرته الكروية مع فريق نيس، وأن اللعب للجزائر سوف يشتته في ذلك الوقت.

بلماضي انتقد قرار ديلور بالابتعاد عن الجزائر لمدة عام، وأكد أن طريقة ابلاغه لم تكن مناسبة، وأنه كان يجب أن يتحدث معه بشكل مباشر.

رفض بوروسيا دورتموند

من ضمن القرارات المثيرة للجدل في مسيرة ديلور كان رفض نادي بوروسيا دورتموند الألماني عندما كان عمر 17 عامًا فقط.

ديلور برر ذلك القرار بشيء من المنطق، حيث أخذ بنصيحة مدربه في أجاكسيو ديدييه ديلونج، والذي قال له: "هؤلاء الذين يقفزون على السلالم يسقطون".

وقال ديلور: "لعب بجوار ماريو جوتزه وشينجي كاجاوا في التجارب وأرادوا أن أنضم لصفوف بوروسيا دورتموند، لكنني لم أكن مستعدًا".

وأضاف: "لا أعني على المستوى الفني، لكن على المستوى الإنساني، فلم أكن أعرف اللغة جيدًا، وكنت سأعيش وحدي، وكفتى في الـ 17 من عمري لم أكن أثق في قدرتي على خوض تلك التجربة".

كرة القدم الشاطئية والعمل مع كانتونا!

على مستوى المنتخبات لا تسير مسيرة ديلور بشكل مثالي، فأول تمثيل له لأي منتخب كان للمنتخب الفرنسي لكرة القدم الشاطئية.

تدرب وقتها تحت يد إريك كانتونا وخاض مباراة وحيدة في تصفيات كأس العالم وسجل خمسة أهداف، لكنه لم يكرر التجربة مرة أخرى.

تجربة استثنائية

في 2016 خاض ديلور تجربة هي الأغرب، فنفس الشخص الذي رفض اللعب في ألمانيا لعدم علمه باللغة، قبل بعرض نادي تيجرس أونال المكسيكي ولعب لهم لمدة موسم واحد.

ديلور فاز معهم بالدوري المكسيكي وسجل ثلاثة أهداف خلال 14 ظهورًا له بالبطولة، وانتهت التجربة في العام التالي بعودته لفرنسا عن طريق تولوز.

إنجازات قليلة لكن ليست هينة!

مسيرة أندي ديلور الكروية لا يوجد بها الكثير من الإنجازات الجماعية سوى لقب كأس الأمم الإفريقية مع منتخب الجزائر في القاهرة والتي بالكاد شارك فيها بشكل مؤثر، حيث لم يسجل أو يصنع أي هدف ولعب مباراة واحدة أساسيًا كانت ضد تنزانيا بعد حسم الصعود من دور المجموعات..

بالإضافة للقب الأمم الإفريقية هناك لقب الدوري المكسيكي الذي سجل فيه ثلاثة أهداف لم تكن مؤثرة في تتويج فريقه باللقب.

وعلى مستوى الإنجازات الفردية فهو يملك لقب هداف الدوري الفرنسي في 2013-2014 بـ 24 هدفًا ولاعب العام في الدوري الفرنسي بالدرجة الثانية في نفس الموسم، كما فاز بلاعب شهر مارس.

أما في الدرجة الأولى ففاز بلاعب شهر نوفمبر عن الموسم الماضي بعد أن قدم مستويات رائعة رفقة مونبلييه.

الانفجار في نيس

في الصيف الماضي انضم ديلور لصفوف نيس، أحد كبار الدوري الفرنسي الذين يتنافسون على المقاعد الأوروبية وعلى المقدمة.

حتى الآن يقدم ديلو مستويات هائلة مع صاحب المركز الثالث في الدوري الفرنسي، ويقود الفريق للانتصار تلو الآخر بالرغم من قدومه لتوه.

ديلور ضمن أفضل هدافي الدوري الفرنسي حاليًا بسبعة أهداف بالتساوي مع التونسي وهبي الخزري وأفضل من كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وينتظره مستقبل مبشر للغاية حال نجح في الصعود لدوري أبطال أوروبا.