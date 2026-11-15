تلقى المنتخب الإسباني خسارة مثيرة أمام ضيفه الإنجليزي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين في المواجهة التي احتضنها ملعب ميتروبوليتانو بالعاصمة مدريد ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ورغم المحاولات المتأخرة لأصحاب الأرض من أجل العودة في النتيجة واستغلال النقص العددي في صفوف الضيوف، فإن الفعالية الإنجليزية في استغلال الأخطاء الفردية حسمت النقاط الثلاث لصالح منتخب الأسود الثلاثة في مباراة شهدت تقلبات درامية على مدار شوطيها.

كوبارسي يفتح أبواب الانهيار

حملت الهزيمة الإسبانية بصمة سلبية واضحة لنجوم فريق برشلونة الذين شاركوا في اللقاء، وعلى رأسهم المدافع الشاب باو كوبارسي.

فقد ارتكب كوبارسي خطأً فادحاً داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 40 تسبب في احتساب ركلة جزاء لصالح القائد هاري كين، ترجمها الأخير بنجاح في الدقيقة 44 ليمنح إنجلترا التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

ولم يصمد كوبارسي طويلاً في المباراة، حيث اضطر الجهاز الفني لاستبداله بين الشوطين وإشراك دين هاوسن بدلاً منه في محاولة لترميم الخط الخلفي، وكما كشف الاتحاد الإسباني فقد تعرض أيضًا لإصابة منعته من الاستمرار، إلا أن الانهيار تواصل باستقبال هدفين متتاليين عبر إزري كونسا وبن وايت مع بداية النصف الثاني.

بدلاء كتالونيا خارج الخدمة

لم تقتصر خيبة الأمل الكتالونية على التشكيلة الأساسية فحسب، بل امتدت لتشمل دكة البدلاء التي فشل عناصرها في تقديم الإضافة المنتظرة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، دفع المدرب الإسباني بثنائي وسط برشلونة بيدري وفيرمين لوبيز لتنشيط الأداء واستعادة السيطرة على منطقة العمليات، لكن حضورهما جاء باهتاً دون تأثير حقيقي يغير من واقع المباراة.

وزاد الطين بلة إهدار الثنائي لفرص محققة في الأوقات الحاسمة، أبرزها تسديدات فيرمين لوبيز التي علت العارضة في الدقيقة 76 وتلك التي تصدى لها الحارس جيمس ترافورد في الدقيقتين 72 و90، إلى جانب تسديدة بيدري في الوقت بدل الضائع التي ذهبت سهلة في منتصف المرمى، لتضيع فرص التعديل وسط حسرة الجماهير.

استفاقة متأخرة لا تكفي للإنقاذ

على الجانب الهجومي، غاب لامين يامال تماماً عن المشهد خلال الساعة الأولى من عمر اللقاء، واكتفى بمحاولات غير مؤثرة وتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 58 نتيجة التوتر.

ولم تظهر خطورة نجم برشلونة الشاب إلا في آخر نصف ساعة من المباراة، وتحديدًا منذ الدقيقة 62 حين نجح في الحصول على ركلة جزاء تسببت في طرد الإنجليزي إليوت أندرسون وقلص منها ميكيل أويارزابال الفارق، قبل أن يصنع يامال الهدف الثاني لزميله نيكو ويليامز في الدقيقة 74.

ورغم هذا التحول الملحوظ في أداء يامال وصناعته للعديد من الفرص الخطيرة في الدقائق الأخيرة، فإن هذه الانتفاضة المتأخرة لم تكن كافية لمحو آثار السقوط الكبير، لتدفع إسبانيا ثمن التراخي والتراجع الجماعي لنجوم الفريق الكتالوني.

بيت القصيد

على نفس الملعب الذي جنوا منه ثلاث نقاط قبل أيام ضد أتلتيكو مدريد، فشل نجوم برشلونة وأسقطوا أبطال العالم في أرضهم ضد إنجلترا.

كان يامال هو لمحة الضوء الوحيدة في تلك المباراة من كتالونيا، لكنه لم ينجح في حسم الأمور في نصف ساعة فقط.