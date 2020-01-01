نجوم بايرن ميونخ يطالبون بإعادة دوجلاس كوستا في يناير

نجوم الفريق البافاري يرون الحل في الجناح البرازيلي..

ذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن كبار لاعبي فريق بايرن ميونخ، اقترحوا عودة البرازيلي دوجلاس كوستا، جناح يوفنتوس الإيطالي، إلى صفوف النادي البافاري، خلال المركاتو الشتوي الحالي.

ولعب كوستا، في صفوف بايرن ميونخ لمدة موسمين (2015-2017)، قبل أن يدخل في خلاف مع أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ السابق، لينتقل بعدها إلى السيدة العجوز.

وقالت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، إن خماسي بايرن ميونخ، مانويل نوير وتوماس مولر ودافيد ألابا وجوشوا كيمتش وروبيرت ليفاندوفسكي، أوصوا باستعادة خدمات كوستا، خلال يناير الحالي.

خماسي الفريق البافاري، يعتقد أن الجناح البرازيلي، يمكنه إحداث ثأثيرًا فوريًا حال انضمامه إلى البايرن.

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كما أنهم يثقون في قدرة هانسي فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، على إخراج طاقات كوستا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة إن تمت، ستكون في صورة إعارة فقط، حتى نهاية الموسم.

وتناولت الصحيفة أيضًا مستقبل الثنائي فيليب كوتينيو وإيفان بيريسيتش، الذان يلعبان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، من برشلونة وإنتر ميلان على الترتيب.

سبورت بيلد، أوضحت أن بايرن ميونخ يملك تفعيل بند الشراء في عقدهما حتى منتصف مايو المقبل.

ويحتل الفريق البافاري، وصافة الدوري الألماني، برصيد 36 نقطة، بفارق 4 نقاط عن لايبزيج المتصدر.