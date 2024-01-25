نجوم الرياض .. ملخص الجولة 19 من دوري 1FF

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استقبل فريق نجوم الرياض على ملعبه نظيره شباب طوكيو بحثاً عن انتصار عقب هزيمتين متتاليتين جعلته يخرج من مراكز خروج المغلوب، بينما طوكيو فاز مرة وحيدة في آخر ستة، ولذا، كان الرياض هو المرشح للفوز.

ولعب نجوم الرياض على هذه الترشيحات بست تسديدات في أول ربع ساعة، أبرزها لآدم أكينولا بالدقيقة التاسعة أبعدها الحارس، حتى افتتحح كوستات تساكاس التهديف عقب 22 دقيقة بقدمه اليسرى الضعيفة، ولكن في الدقيقة 41 نجح طوكيو في التعديل عبر الألماني رافائيل هاوفي.

نقطة التحول كانت مع بداية الشوط الثاني عندما أضاع كو كاتو ركلة جزائي للضيوف بالدقيقة 51، حتى نجح سيركيرا في قطع الكرة وتقديمها إلى جميل سكايك الذي سجل هدف الانتصار لأصحاب الأرض في الدقيقة 81.

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أضاع طوكيو فرصتين للتعديل عقب ذلك، بينما كان يجب أن يسجل الرياض الثالث ولكن عاطف الزهراني أضاع فرصته.

وفي بقية المباريات، فاز منهاتن إف سي على برازيليا أمازونيا 2-0، وخسر ساوث لندن على أرضه 4-0 ضد كلوب سبورتيفو بالرمو، وفرط بوندي في تقدمه ليخسر 2-3 ضد بينجالورو فينيكس.

أما في لاجوس، كان نايجا يونايتد صاحب الاستحواذ والتسديدات، ولكن إنتر ناسونتارا انتصر بخماسية نظيفة، وأخيراً، انتصر باريس سان دينيس على إف سي أنجيلينوس 2-0.

وتعني تلك النتائج صعود الرياض لمراكز مباريات الإقصاء على حساب أمازونيا، مع تبقي ثلاث مباريات في الموسم، ويلعب في اللقاء المقبل ضد إف سي أنجيلينوس.

وسجل هدف الجولة إجناسيو كوريا في انتصار كلوب سبورتيفو بالرمو ضد ساوث لندن برباعية نظيفة