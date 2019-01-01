نجوم إنجلترا والاتحاد الإنجليزي ينددون بالعنصرية عقب لقاء بلغاريا

أبرز ردود الفعل على الهتافات العصرية من جمهور بلغاريا ضد لاعبي إنجلترا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

ندد لاعبو منتخب الأسود الثلاثة والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعنصرية الجماهير البلغارية خلال مواجهة المنتخبين في تصفيات يورو 2020.

ونجح المنتخب الإنجليزي في تحقيق انتصار عريض على حساب بلغاريا بستة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وتوقفت المباراة مرتين بسبب إطلاق جماهير بلغاريا لهتافات عنصرية ضد بعض لاعبي المنتخب الإنجليزي، الأمر الذي رفضه بوبوف قائد المنتخب البلغاري وتوجه لجماهير بلاده وطالبهم بوقف هذه الممارسات.

وعقب المباراة، جاءت ردود الفعل من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وكذلك لاعبي المنتخب حادة رافضة لهذا النوع من الممارسات في ملاعب الكرة ومطالبين بالتحرك ضد من يمارسون هذه الأفعال.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانًا يطالب فيه بالتحرك من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أجل وقف هذه الممارسات التي تكررت كثيرًا خلال الفترة الأخيرة، وأيضًا من أجل فتح التحقيق حول ما حدث في مواجهة بلغاريا.

بينما قال نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج إنه من المؤسف أن تتكرر هذه الحوادث في كل مرة ولا يحدث جديد من قبل المسؤولين وأصحاب القرار، مؤكدًا أن تزايد هذه الظاهرة يعد مأساة كبرى في الوقت الحالي.

وأشاد هاري ماجواير بالأداء الكبير الذي قدمه المنتخب الإنجليزي مؤكدًا أن تحقيق الانتصار كان مهمًا في هذه المباراة من أجل المضي قدمًا، مؤكدًا ضرورة أن تخلو كرة القدم من العنصرية.

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يذكر أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد هدد بالانسحاب من مباراة بلغاريا في حال قامت الجماهير البلغارية بتوجيه هتافات عنصرية للاعبي الأسود الثلاثة دون تدخل من حكم اللقاء أو من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات رادعة ضد من قاموا بهذه الممارسات.