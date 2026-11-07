هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
إعلان
Ismael Saibari FC BayernGetty Images
Marko Brkic
ترجمه

بدلًا من إسماعيل صيباري .. بايرن ميونخ أراد ضم نجم ليفربول

تابع GOAL على جوجل

الصفقة لم تتم

إعلان

قبل التعاقد مع إسماعيل صيباري، أراد بايرن ميونخ على ما يبدو ضم نجم من ليفربول في الصيف. في بحثه عن لاعب هجومي جديد، قرر بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي الماضي حسم صفقة إسماعيل صيباري، الذي دفع البطل القياسي مقابله مبلغاً ضخماً بلغ 50 مليون يورو كقيمة انتقال إلى بي إس في آيندهوفن. غير أن الأمور كان من الممكن أن تسير بشكل مختلف تماماً.

فوفقاً لما ذكرته صحيفة بيلد، كان البافاري مهتماً من قبل أيضاً بلاعب ليفربول ريو نجوموها، وكان على استعداد لدفع 70 مليون يورو من أجله. ووفقاً للتقرير، فإن بايرن كان قد أجرى بالفعل محادثات مع شقيق نجوموها. أما سبب عدم الوصول إلى أي شيء أكثر تحديداً فيعود، بحسب التقرير، إلى ليفربول الذي لم يُبدِ أي استعداد لبيع اللاعب الإنجليزي.

ومع ذلك، يُقال إن الجناح الأيسر البالغ من العمر 18 عاماً لا يزال موجوداً على قائمة انتقالات بايرن ميونخ. فالمسؤولون ما زالوا مقتنعين بأن نجوموها يناسب البطل القياسي بشكل ممتاز. كما أن التواصل مع محيطه لا يزال قائماً. ويُقال إن محاولة جديدة قد تحدث في الصيف المقبل.

ويُعد اللاعب الدولي الإنجليزي، صاحب الثلاث مباريات دولية، من بين أكثر المواهب الكروية إثارة في أوروبا. فبعد أن احتفل بانطلاقته في الموسم الماضي مع الريدز، أصبح يُشارك بانتظام في هذا الموسم تحت قيادة المدرب أندوني إيراولا كورقة رابحة بديلة. وبعد اثنتي عشرة مباراة رسمية، يمتلك في رصيده تمريرتين حاسمتين.

إعلان
إعلان

وقد يكون نجوموها، الذي يمتد عقده مع الريدز حتى عام 2028، خياراً مثيراً للاهتمام بالنسبة إلى بايرن. فعلى الجناح الأيسر تحديداً، لن يكون وجود بديل إضافي إلى جانب لويس دياز أمراً غير مهم، لا سيما أن الكولومبي غائب حالياً بسبب الإصابة نتيجة تمزق في حزمة عضلية. غير أن ألفونسو ديفيز عرف حتى الآن كيف يسد الفراغ في هذا المركز، إذ قدّم الظهير الأيسر الأصيل أداءً لا بأس به إطلاقاً في المباريات الأخيرة.

بقلمMarko Brkic

مراسل كرة القدم لألمانية وأوروبا

السيرة الذاتية: درست إدارة الإعلام في سانت بولتن، النمسا (والتي تُعد، وفقًا للمعايير النمساوية، شبه مدينة كبرى بعدد سكان يقارب 60,000 نسمة). خلال دراستي، قمت بالتدريب في عام 2019 لدى SPOX وGOAL، وبعد التخرج واصلت العمل كمستقل. منذ عام 2024، أصبحت عضوًا دائمًا في الفريق التحريري وأعمل حاليًا كمراسل كرة القدم لألمانيا وأوروبا.

كيف بدأت علاقتي بكرة القدم: دخلت ملعب كرة القدم لأول مرة في سن الثامنة كلاعب في نادي SKU Amstetten. ومع ذلك، اشتعل شغفي الحقيقي باللعبة خلال كأس العالم 2006 — أول مشاركة لي في البطولة — والتي تابعتها كصغير في كرواتيا على شاشات كبيرة في المطاعم، برفقة أشخاص من مختلف أنحاء العالم.

المجالات التي أركز عليها في عملي:

تحسين محركات البحث (SEO) وتحديثات مباشرة للمباريات والفعاليات

الأخبار المتعلقة بمختلف الرياضات

أفضل لحظاتي الكروية: المرات التي وصلت فيها منتخبات النمسا وكرواتيا إلى مرحلة خروج المغلوب في البطولات الكبرى.

عرض ملف تعريف المؤلف