سيارة مستعملة وهاتف عمره 10 سنوات.. نجولو كانتي "جامع قمامة" يكره الترف!

نجولو كانتي يظل رمزًا للتواضع والبساطة رغم كل شيء.

"اخترت كانتي بسبب ابتسامته وحيائه وتواضعه وسجله المذهل، هذا وشم سيبقى معي مدى الحياة"، يمكن أن تلخص كلمات آلان بولتيل، لاعب كرة القدم الفرنسي الذي يلعب لأحد فرق الهواة، حياة النجم نجولو كانتي، لاعب اتحاد جدة السعودي.

يعد النجم الفرنسي بحق رمزًا للقيم والتواضع في عالم الساحرة المستديرة، بفضل شخصيته الهادئة خارج الملعب وداخله، ما أجبر الجميع على احترامه.

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صاحب الـ33 عامًا يفضل الحياة البسيطة غير المتكلفة، إذ لم تخطفه الشهرة والأموال إلى عالم جديد ينسى ما كان عليه في طفولته من بؤس وفقر.

في 29 مارس 1991، وُلِد كانتي في فرنسا لأبوين مهاجرين من مالي عام 1980 بحثًا عن حياة أفضل، وكان نجولو الابن الأكبر بين خمسة إخوة.

نشأ الطفل "المبتسم" في منطقة رويل مالميزون، وجاءت ضربة القدر مبكرًا، إذ توفي والده عندما كان يبلغ من العمر 11 عامًا فقط، وكان لزامًا عليه أن يصبح رجلًا يتحمل أعباء أسرته كاملة.

على الفور، بدأ العمل في جمع القمامة، حيث كان يمشي عشرات الكيلومترات لجمع النفايات من ضواحي باريس يوميًا، من أجل بيعها لشركات إعادة التدوير، ويمكن أن يكون لهذا تأثير كبير على لياقته البدنية الهائلة وقوة تحمله.

لم يرضَ نجولو بهذا المصير، بل ظهرت موهبته في كرة القدم، وبدأ قصة مليئة بالآمال والأحلام عام 1998، لم تغره فيها الشهرة أو المال، وظل كما هو دون تغيير.

ينظر كانتي للحياة ببساطة كأنها لا تستحق، إلا أنه رغم ذلك لم يكتف بكرة القدم، بل حصل على مؤهل دراسي يُمكّنه من العمل محاسبًا ماليًا.

ملابس وهاتف وسيارة!

تمتلئ حياة كانتي بالدلائل على رضاه بالقليل، رغم امتلاكه كل شيء، حيث اعتاد على نمط حياة "صادم" لأغلب المشاهير، فملابسه لا علاقة لها بالعلامات التجارية، وإجازاته يقضيها في المنزل فقط.

حتى السيارات التي تغوي الجميع لم ينظر إليها، بل اكتفى بسيارة ميني كوبر (اشتراها مستعملة)، ما زالت بحوزته منذ 2015 في حقبة ليستر سيتي.

وعن ذلك، يقول زميله السابق في تشيلسي أنطونيو روديجر (نجم ريال مدريد حاليًا): "كل شيء مع كانتي أصيل (له معنى عميق). إنها ليست مجرد سيارة! بل أكبر من ذلك".

الأمر الأغرب بكل تأكيد كان ما حكاه زميله السابق كاي هافيرتز (لاعب آرسنال)، إذ قال إن كانتي ظل يستخدم الهاتف الجوال نفسه لمدة عشر سنوات، دون أن يغيره، لأنه "ما زال يعمل!".

"التقيت شخصيات مختلفة، كانتي أغربهم، هادئ ومتواضع، لا يهتم بالأشياء البراقة، يعرف أن الحياة أكبر من كرة القدم"، أضاف هافيرتز.

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