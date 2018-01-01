كانتي عن موقفه من حمل كأس العالم: كنت أنتظر دوري

نجولو كانتي متوسط ملعب فريق تشيلسي يؤكد أنه لم يطلب أبدًا رفع كأس العالم

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف اللاعب الفرنسي نجولو كانتي نجم وسط ملعب تشيلسي أنه لم يطلب أن يرفع كأس العالم مع منتخب بلاده بعد تحقيق البطولة أمام كرواتيا قبل أشهر.

جاء هذا خلال مقابلة تلفزيونية تحدث خلالها اللاعب عن العديد من الأمور وأكد خلالها أنه لا يحب أبدًا أن يسلط الضوء عليه.

وقال كانتي: "كنا قد قررنا أن كل لاعب سيحمل الكأس لبعض الوقت، وكنت فقط أنتظر دوري لرفع الكأس مثل زملائي".

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وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن زميله نزونزي قد لاحظ ابتعاده عن مناطق رفع الكأس فطالب الجميع بمنحه لكانتي، حيث أنه خجول للغاية ليطلب رفعه.

وأضاف: "لطالما كنت شخصًا متحفظًا، وما زلت كذلك حتى اليوم الحالي، أما عن أغنيتي في كأس العالم فلم أتوقعها أبدًا".

وانتشرت أثناء وبعد كأس العالم أغنية شهيرة لكانتي عن طريقة لعبة وأداءه مع الفريق تضمنت كلمات عن كيفية حده من خطورة ميسي في دور الـ 16 أمام الأرجنتين.

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وعن طريقة لعبه قال: "لا أحب أن أغش في الملعب، أقوم بالمخالفات كأس لاعب آخر لكنني لا أغش".

جدير بالذكر أن المقابلة كاملة ستتم إذاعتها في وقت لاحق وسيتحدث خلالها كانتي عن المزيد من اللحظات المميزة له في المونديال ومع تشيلسي وليستر سيتي.