نجم WWE يتحدى رونالدو: لن يصمد لخمس ثوانٍ في الحلبة!

سخر المصارع الأيرلندي شيمس نجم WWE من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، مؤكدًا أنه ضعيف للغاية.

شميس مشهور بحب كرة القدم، ويشجع نادي سيلتك الاسكتلندي إلى جانب ليفربول الإنجليزي.

المصارع الأيرلندي اتهم رونالدو أيضًا بأنه يحب الاستعراض، ودائمًا يبحث عن الكاميرات ليستعرض جسده أمامها.

ماذا قال شيمس عن رونالدو؟

وفي تصريحات لقناة "بي تي سبورت" الإنجليزية، قال شيمس: "رونالدو ليس الأفضل في التاريخ، بالتأكيد لا، لكنه لاعب من الطراز العالمي، وواحد من أفضل اللاعبين في العقد الماضي".

وأضاف: "إنه دائمًا يبحث عن الكاميرا، هل تعرف ما أعنيه؟ يخلع قميصه ويبحث عن الكاميرا، إنه يفعل ذلك حتى عندما يسجل من ركلة جزاء، إنه يعرف بالضبط ما يفعل".

هل يتحمل رونالدو مباراة مصارعة؟

وعندما سُئل شيمس عما إذا كان البرتغالي يتمتع باللياقة البدنية الكافية لتحمل مباراة مصارعة، كان المقاتل الأيرلندي صريحًا للغاية.

وقال شيمس: "لن يستمر حتى لخمس ثوانٍ في الحلبة، إنه لين، لين جدًا".

وأضاف: "إنه واحد من هؤلاء اللاعبين الذين يسقطون عندما تهب الرياح، أو عندما تضرب قطعة من العشب ساقه".

واختتم مصارع WWE تصريحاته قائلًا: "لديه موهبة في الاستعراض، ليس أكثر من ذلك".

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