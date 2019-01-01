نجم ويست هام الشاب يقرر اللعب لمنتخب إنجلترا

ديكلان رايس يقرر تمثيل منتخب إنجلترا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن نجم ويست هام يونايتد الشاب ديكلان رايس أنه سيمثل منتخب إنجلترا في مسيرته كلاعب دولي وليس منتخب أيرلندا الشمالية.

وكان ديكلان قد سبق له اللعب مع منتخب شباب أيرلندا، وقدم مستويات رائعة خلال فترته السابقة مع ويست هام ومع المنتخب كذلك.

وكان الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم قد مارس ضغوطاته مع النجم الشاب من أجل الحفاظ عليه ومن ثم تصعيده للمنتخب الأول مستقبلًا.

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ولكن ديكلان أعلن رسميًا رفضه استكمال رحلته الاحترافية كلاعب دولي مع منتخب الأيرلندي، مفضلًا الانضمام لمنتخب الأسود الثلاثة.

وأعلن ميك مكارثي مدرب المنتخب الأيرلندي اليوم الأربعاء في بيان مقتضب أن ديكلان طلب منه السماح باللعب مع منتخب إنجلترا، ولم يستطع مكارثي بالطبع رفض طلبه.

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يذكر أن ديكلان رايس يعتبر أحد أفضل لاعبي وسط الملعب الصاعدين في إنجلترا بشكل عام، على الرغم من أنه يبلغ من العمر 20 عامًا فقط.