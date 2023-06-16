نجم وسط ريال مدريد يتخذ قرار البقاء بشرط وفاء أنشيلوتي بكلمته!

البقاء في يد أنشيلوتي

اقترب داني سيبايوس متوسط ميدان ريال مدريد من حسم مستقلبه، حيث ارتبط بالانتقال إلى العديد من الأندية هذا الصيف، خاصة نادي طفولته ريال بيتيس الذي كان يأمل في استعادته مجانًا خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لتقرير صحيفة "آس" الإسبانية، فإنه مع تبقي 14 يومًا فقط على انتهاء عقد سيبايوس مع ريال مدريد في يوم 30 يونيو القادم، اتخذ سيبايوس قراره بالتجديد مع النادي الأبيض ومواصلة محاولة الحصول على مكان في التشكيلة الأساسية.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن وصول الإنجليزي جود بيلينجهام سيعني منافسة أكثر، لكن المدرب كارلو أنشيلوتي واضح في رغبته باستمرار الاعتماد على داني وأعرب عن ذلك مرارًا وتكرارًا، لكن سيتغير القرار الذي اتخذه سيبايوس، إذا قرر المدرب الإيطالي تغيير رأيه في إعطاء اللاعب الفرصة لإثبات جدارته.

سيبايوس شارك في 1939 دقيقة فقط طوال الموسم الماضي، لكن بشكل متفرق، وساهم بتسجيل هدف وصناعة تسع آخرين.

اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لا ينوي إهدار وقت أكثر من مسيرته، حيث يأمل في الحصول على وقت أكبر للمشاركة من أجل الحصول على الاستدعاء الدولي من منتخب إسبانيا للمشاركة في بطولة يورو 2024 في ألمانيا.