نجم هولندا يسخر من إدارة فريقه: “طلبوا مني ألا أكون محترفًا”

موقف طريف للغاية من نجم منتخب هولندا والكالشيو

موقف طريف قام به الهولندي مارتن دي رون لاعب أتالانتا الإيطالي عبر منشور له على "تويتر".

اللاعب الهولندي الدولي نشر صورة غريبة له تم تركيبها بشكل رديء، وتظهر صورة مركبة له إضافة إلى شاطئ بحر!.

وكتب الهولندي على هذه الصورة الغريبة: "الإدارة أخبرتني بأن أنشر صورة للإجازة حتى لا يبدو إنستجرام الخاص بي احترافيًا للغاية بصور احترافية فقط!".

وأضاف: "لذلك.. وقت إجازة لطيف، لا أستطيع الانتظار كي أعود وأبدأ الموسم الجديد!" في تهكم على هذا الطلب الغريب من الإدارة.

My management told me to post a holiday photo so my Instagram wouldn’t look formal with all professional photos. So: lovely holiday time. Can’t wait to get back and start the new season! pic.twitter.com/toqbjVfdVs — Marten de Roon (@Dirono) July 4, 2022

ويعد دي رون من ركائز فريق أتالانتا المتطور للغاية في السنوات الأخيرة، لاعب الوسط الهولندي البالغ من العمر 31 عامًا يعد قطعة لا غنى عنها في تشكيلة المدرب جيان بييرو جاسبيريني.

وخاض دي رون 262 مباراة مع أتالانتا في كل البطولات مسجلًا 4 أهداف في المرحلة الحالية التي يمثل فيها نادي إقليم بيرجامو منذ موسم 2017-2018، بينما خاض موسمًا سابقًا مع الفريق في موسم 2015-2016 شارك خلاله في 37 مباراة مسجلًا هدفين قبل أن يرحل إلى ميدلزبره الإنجليزي ثم يعود إلى أتالانتا.

كما سبق لدي رون أن مثل ناديي سبارتا روتردام وهيرنفين في الدوري الهولندي.

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