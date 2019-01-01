نجم نابولي: ماوريزيو ساري أصبع خصمنا بعد الانضمام ليوفنتوس

لاعب وسط ملعب فريق نابولي آلان يرحب بفكرة انضمام خاميس رودريجيز من صفوف بايرن ميونخ ويؤكد أن ساري أصبح خصمهم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد آلان نجم وسط ملعب نابولي على ترحيبه بقدوم النجم الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد السابق وبايرن ميونخ الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها آلان وأكد خلالها أن خاميس سيكون إضافة قوية لنادي نابولي لو تمت صفقة انضمامه للفريق.

♦️إليكم مواعيد ما تبقى من مباريات المنتخب المغربي في كأس الأمم:



🗓 23/6 🇲🇦 × 🇳🇦 ✅

🗓 28/6 🇲🇦 × 🇨🇮

🗓 1/7 🇿🇦 × 🇲🇦#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/4bTJYAsJJR — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ يونيو ٢٠١٩

وقال آلان: "خاميس لاعب كرة قدم جيد للغاية، لو جاء لينضم لنا هنا في نابولي سأكون في غاية السعادة لتواجده".

وأضاف عن ساري: "لم يكن لدي أي رد فعل عندما سمعت أنباء توقيعه مع يوفنتوس، لقد كان هذا خياره ويجب أن نحترمه".

هامشيك يرد على شائعات انتقاله إلى روما

وأكمل: "نحن نابولي، وهو في الوقت الحالي أصبح خصمًا لنا، وبكل تأكيد سنحاول القيام بكل ما لدينا من أجل التغلب عليه".

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد ربطت خاميس بالانضمام لصفوف نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية.