نجم ميلان السابق يكشف تفاصيل المعاناة: "اضطررت للمبيت في فندق دعارة!"

شر البلية ما يضحك.. هذا مختصر حياة ألكسندر باتو

تحدث المهاجم البرازيلي ألكسندر باتو نجم ميلان وتشيلسي الإنجليزي السابق عن العديد من الأمور التي شابت مسيرته الاحترافية وتفاصيل المعاناة التي وصل إلى النجومية من خلالها.

في حوار له مع منصة "ذا بلايرز تريبيون" تحدث عن بعض التغيرات في مسيرته، وبالتحديد بعد رحيله عن الدوري الصيني في عام 2019.

وقال باتو: "بعد الصين كنت لا أزال أعزب، قررت التمتع بحريتي، ذهبت إلى لوس أنجلوس، استهدفت أن أمكث في أفضل فندق، أركب أفضل سيارة، أقضي أفضل الحفلات".

وأضاف: "انتهى بي المطاف حيث وجدت فتاة تشرب الكوكايين بجواري.. وفجأة قلت لنفسي: ماذا افعل هنا؟".

وأردف: "لم يكن هذا ما أردته، كان عالمًا فارغًا، سالت صديقًا لي ما إذا كنت سأقضي بقية حياتي وحدي".

وكشف عن عودته إلى البرازيل لهذا السبب: "قررت العودة إلى البرازيل والتواصل مع الأصدقاء القدامى وقضاء الوقت معهم، قلت لنفسي: نعم هذا ما أريد فعله".

وأردف: "ذهبت إلى الكنيسة ووجدت إجاباتي في الكتاب المقدس، قلت للرب إنني حقًا لم أعد أريد هذه الحياة".

وكشف باتو عن بعض المعاناة في بداياته قبل أن يصبح لاعبًا رسميًا في إنترناسيونال البرازيلي، عبر قصة تشير إلى ما يمكن أن يصل إليه سوء الحال بأسرة فقيرة.

وتحدث باتو عن أنه في يوم ما "اضطر والده لأن يقضوا يومًا في "فندق مخصص لممارسة الجنس" لأنه "كان الوحيد الذي يمكن أن يتحمل نفقاته".

ومزح باتو قائلًا: "لو فعلنا ذلك الآن لتمت محاكمتنا، كانوا يمارسون الجنس بينما نشاهد نحن مباريات فريقي".

اقرأ أيضًا..

رسمياً .. صندوق "ريدبيرد" الأمريكي يستحوذ على ميلان

خوفًا من ريال مدريد .. ميلان يبدأ مفاوضات تجديد عقد نجمه

لا يستسلم أبدًا .. إبراهيموفيتش لا ينوي الاعتزال وميلان يلمح للتجديد!