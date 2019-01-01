نجم مونشنجلادباخ: برشلونة هو فريقي المفضل

تألق كبير للاعب الشاب لفت أنظار عديد الأندية

كشف دينيس زكريا، نجم بوروسيا مونشنجلادباخ، موقفه من رحيله عن ناديه وسط اهتمام عديد الأندية الكبرى بخدماته، وأوضح أنه من مشجعي برشلونة.

زكريا من أبرز نجوم الفريق الألماني في الموسم الجاري، ولعب دوراً كبيراً في قيادة الفريق لصدارة البوندسليجا.

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وقال اللاعب في حوار مع "جلادباخ لايف": "لا أريد الرحيل الآن، تركيزي على تقديم مائة بالمائة، أنا مركز على هذا الموسم، أريد لعب الأبطال، والموسم المقبل إذا استمرينا هكذا سنصل".

وأضاف: "الاهتمام من الأندية الكبرى بالنسبة لي حافز ويدفعني لتقديم الأفضل، ولكن لا أعطيه اهتماماً كبيراً".

وختم: "لا أريد الذهاب لفريق كبير ولا ألعب، هنا ألعب باستمرار، فريقي المفضل؟ منذ طفولة وأنا أحب برشلونة".

ويمتد عقد اللاعب السويسري مع فريقه حتى 2023، ولا يوجد شرط جزائي به، وسط اهتمام من عدة أندية كبرى مثل مانشستر يونايتد وأرسنال، بحسب الإعلام.