نجم مغربي على رادار ليفربول لتعويض رحيل صلاح إلى الاتحاد

هل ينتقل محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي؟

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يُحيط الغموض حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بعد ارتباطه بشدة بالانتقال إلى الاتحاد السعودي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن ليفربول مهتم بالحصول على خدمات أنسو فاتي أو عبد الصمد الزلزولي لاعبي برشلونة حال رحيل صلاح.

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الاتحاد عرض 100 مليون دولار أو أكثر للحصول على خدمات محمد صلاح، بجانب راتب سنوي يصل إلى 85 مليون دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن فاتي يقترب من الرحيل عن صفوف برشلونة في سوق الانتقالات الصيفي الحالي بعد أن تغير موقفه داخل الفريق بشكل جذري، حيث يرغب اللاعب الشاب في الحصول على عدد أكبر من الدقائق للمشاركة من أجل أثبات نفسه، كما أصبح النجم المغربي منفتح على فكرة الرحيل هو الآخر بسبب صعوبة الحصول على فرصة في تشكيلة تشافي.

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الجدير بالذكر أن كلًا من تشيلسي وتوتنهام أبدوا اهتمامًا بالتعاقد كبيرًا مع أنسو في الميركاتو الصيفي الحالي، وفقًا لما أكده فابريزيو رومانو، الصحفي المهتم بانتقالات اللاعبين.

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