نجم مانشستر يونايتد: صلاح أفضل لاعب إفريقي واجهته!

صلاح يتفوق على أسماء إفريقية تاريخية

اعترف النجم الدنماركي، كريستيان إريكسن، لاعب فريق مانشستر يونايتد، أن الدولي المصري محمد صلاح هو "أفضل لاعب" واجهه من قارة إفريقيا.

وتواجه صلاح ضد إريكسن عدة مرات حينما كان الأخير في توتنهام قبل أن ينتقل للشياطين الحمر وتستمر تلك المنافسة لكن في أجواء أكثر إثارة.

ومن الوارد أن يثير تصريح إريكسن بعض الجدل، حيث أن صلاح من لاعبي فريق ليفربول وهو الغريم اللدود، وبالتالي قد تغضب بعض جماهير يونايتد.

ومن المعروف أن رحلة إريكسن في أندية أياكس وتوتنهام وإنتر وبرينتفورد ويونايتد شهدت العديد من المواجهات الكبيرة ضد لاعبين من قارة إفريقيا.

حيث سبق وأن لعب ضد ساديو ماني ورياض محرز ويايا توريه، لكنه اختار محمد صلاح ليكون هو الأفضل من بين كل هذه الأسماء الكبيرة.

وتحدث مع " HITC"، وعند سؤاله عن اللاعب الأفضل الذي لعب ضده من إفريقيا قال: "علي أن أقول صلاح، لقد كان في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بضع سنوات وأيضًا في تشيلسي سابقًا".

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وواصل: "ولكن للعب بالمستوى الذي قام به، خلال السنوات القليلة الماضية، كان الأمر رائعًا للغاية".

جدير بالذكر أن آخر مواجهة جمعت إريكسن ضد صلاح كانت في الموسم الحالي في لقاء مانشستر يونايتد ضد ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد، حيث انتصر فيها فريق الشياطين الحمر بنتيجة 2-1، وسجل المصري هدف الريدز الوحيد.