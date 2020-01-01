نجم مانشستر يونايتد الشاب متفائل بتحقيق البطولات

دانيل جيمس لاعب فريق مانشستر يونايتد الشاب متفائل بقدرة فريقه بتحقيق البطولات بالفترة المقبلة.

أعرب اللاعب دانيل جيمس نجم فريق مانشستر يونايتد الشاب عن تفاؤله بقدرة فريقه بتحقيق الفوز بالبطولات خلال الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جيمس وأكد خلالها أن مانشستر يونايتد يستطيع الوصول لأحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال جيمس : "أريد أن أحقق الفوز بالبطولات، نريد التتويج بلقب كأس الرابطة وأن نصل لأبعد مكان ممكن في كأس الاتحاد والدوري الإنجليزي لكن علينا أن نفوز بأكبر قدر ممكن من المواجهات".

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وأضاف: "لدينا رغبة كبيرة في انهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى، كما نملك احساس بقدرتنا على القيام بهذا لذلك سنحاول بكل ما لدينا من قوة".

وأكمل: "نريد الوصول لأبعد مكان ممكن في المسابقة ومواجهة ولفرهامبتون لن تكون سهلة على الإطلاق، لديهم خط دفاع قوي للغاية كما أن هجماتهم المرتدة تمتاز بالخطورة".

وأنهى تصريحاته: "في الفترة الأخيرة حظينا بالعديد من النتائج السلبية والخادعة أمامهم لكن في بداية الموسم عندما واجهناهم أظن أننا لعبنا بشكل جيد".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة بعد مرور 21 جولة.