نجم مانشستر يونايتد السابق يكشف السبب الرئيسي لفسخ عقد رونالدو

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تحدث روي كين، نجم فريق مانشستر يونايتد السابق، عن رأيه في قرار النادي الإنجليزي بفسخ عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتراضي، ورحيله عن الفريق.

وأعترف كين في تصريحات تلفزيونية بأن لقاء كريستيانو رونالدو مع بيرس مورجان كان بمثابة نقطة تحول في علاقة البرتغالي وإدارة النادي.

وقال نجم مانشستر يونايتد السابق في تصريحات تلفزيونية لقناة ITV: " كان يجب على إريك تن هاج أن يعامل رونالدو بشكل مختلف".

وتابع: " كريستيانو رونالدو كان يجب أن يغادر مانشستر يونايتد في الصيف، ولقائه الأخير مع مورجان كان سبب رئيسي لفسخ عقده".

كين أضاف: "لا يمكن أن يكون رونالدو لاعبًا مهمشًا فهذا ليس صحيحًا، وقرار استمراه وعدم رحيله في الصيف الماضي كان خاطئ".

وأوضح: "عليك أن تعامل أفضل اللاعبين بشكل مختلف، رونالدو عاد للنادي ليسجل الأهداف لا ليضغط على المنافس".

وواصل: " رونالدو أحد أعظم اللاعبين، لم ينته الأمر بشكل جيد، لكن هذه هي الحياة أعتقد أنه سيكون سعيدًا لوجوده بين صفوف المنتخب البرتغالي وإظهار قوته ".

وكشفت صحفية ديلي ميل، أن رونالدو لن يتلقى أي تعويض مما يعني أنه لن يحصل على 16 مليون جنيه إسترليني كان من المقرر أن يحصل عليهم عند نهاية عقده.