نجم مانشستر يونايتد السابق يفتح النار على بوجبا ويدافع عن مورينيو

روي كين لاعب مانشستر يونايتد السابق يدافع عن قرار مورينيو بإبعاد بوجبا عن التشكيلة الأساسية

فيسبوك تويتر محمد عماد

دافع روي كين لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق عن قرار جوزية مورينيو بالإبقاء على بول بوجبا في مقاعد البدلاء في بعض المباريات الأخيرة للفريق، وذلك في حديثه لشبكة سكاي سبورت.

وقال روي كين في الاستوديو التحليلي لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد: "بوجبا لاعب موهوب، المدرب جلبه إلى الفريق وجعله القائد في بداية الموسم، لا نرى ما الذي يفعله بوجبا في التدريبات أو أثناء سفر الفريق، ولكن إذا لم يقدم اللاعب ما يريده المدرب والفريق، إذًا لا يهم اسمه ويستحق الاستبعاد".

مانشستر يونايتد يجري تغييرات على الهيكل الإداري ومصير مورينيو مجهول

كما أضاف النجم الأيرلندي المعتزل: "عند اللعب لصالح فريق كبير مثل مانشستر يونايتد وليفربول عليك أن تكرس نفسك من أجل الفريق، الناس تقول إن مورينو لا يعامل لاعبيه جيدًا، ولكن مورينيو جعل بوجبا قائدًا للفريق لكي يصلح الأمور، ولكن على ما يبدو فأن بوجبا أغضب مورينيو مرة أخرى".

يذكر أن النجم الفرنسي بول بوجبا يخوض موسمه الثالث في قلعة أولدترافورد بعد قدومه من يوفنتوس في صفقة قياسية وقتها قدرت بـ 110 مليون يورو.