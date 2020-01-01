نجم مارسيليا: نيمار أخبرني أن يربح في اليوم ما أكسبه في 100 عام

ألفارو جونزاليس يؤكد أن نيمار لا يستحق الاحترام

أكد نجم نادي أولمبيك مارسيليا ألفارو جونزاليس أن نيمار لا يستحق الاحترام بناء على تصرفاته التي لا يحترم فيها الآخرين على الإطلاق.

وفتح النجم البرازيلي نيمار النار على ألفارو جونزاليس لاعب أولمبيك مارسيليا بعدما اتهمه بالعنصرية والتي تسببت في رد فعل نيمار الذي طرد على إثره منذ نحو 3 أسابيع.

واتهم النجم البرازيلي ألفارو جونزاليس لاعب أولمبيك مارسيليا بالعنصرية أثناء خروجه من الملعب بعد بطاقته الحمراء التي حصل عليها عندما صفع المدافع على رأسه في شجار حدث مع نهاية المباراة.

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ومن جهته، نفى مدافع أولمبيك مارسيليا ألفارو جونزاليس أن يكون قد قام بالإساءة العنصرية لنيمار من جديد، واتهمه بمحاولة إثارة إثارة غضبه واستفزازه طوال المباراة.

وادعى جونزاليس أن نجم باريس سان جيرمان قال له إنه يربح في اليوم الواحد ما يكسبه هو في 100 عام، مؤكدًا أنه لا يستحق الاحترام بسبب تلك التصرفات.

وأضاف: "ما قاله نيمار ليس خطأ إنها معلومة صحيحة وأنا سعيد جدًا براتبي وليس لدي أي مشكلة مع ما أتقاضاه، لكن أود فقط أن أقول إن المواجهة ضد نيمار بأكملها في ذلك اليوم كانت مؤسفة ومليئة بالاستفزازات"

وحول الاتهامات بالإساءة العنصرية قال ألفارو جونزاليس: "لم أقم بأي شيء يتضمن إساءة عنصرية في حق نيمار، لم ألوث مسيرتي بمثل هذه الأفعال، نيمار لا يستحق مني شيئًا على الإطلاق، لا الاحترام ولا غيره من الإساءات"

ولم يتوقف الأمر بالنسبة لنيمار عند ما حدث داخل الملعب يومها، بل إنه أكمل القصة عبر تويتر حين كتب في تغريدته بعد المباراة: "الأسف الوحيد الذي أشعر به هو أنني لست في مواجهة هذا الأحمق الآن"

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يذكر أن تلك القضية قد شغلت الرأي العام الفرنسي لأيام حاول فيها كل طرف إثبات ادعاءاته، وفي النهاية لم يتعرض نيمار ولا ألفارو جونزاليس لأي عقوبات إضافية.