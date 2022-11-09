نجم ليون السابق مهاجمًا جارسيا: روتيني جدًا في تدريباته!

أسطورة ليون يهاجم جارسيا

هاجم النجم البرازيلي جونينيو المدير الرياضي واللاعب السابق لفريق ليون الفرنسي، رودي جارسيا المدير الفني لفريق نادي النصر، بسبب واقعة قديمة حدثت بينهما.

وكان جارسيا مديرًا فنيًا لفريق ليون خلال الفترة من 2019 وحتى 2021، وهي نفس الفترة التي تولى فيها جونينيو مهمة المدير الرياضي للنادي.

جونينيو قال خلال تصريحات عبر "RMC sports" الفرنسية: "كنت أشاهد تدريب ليون تحت قيادة جارسيا، وكان روتينيًا للغاية، لأنه كان يتكرر كل يوم".

وواصل: "حاولت مناقشة جارسيا في هذا الأمر، ولكنه انزعج جدًا ورفض الحديث معي بخصوص ملاحظتي بأن التدريبات تتكرر يوميًا".

ويتولى جارسيا مهمة تدريب النصر السعودي منذ بداية الموسم الحالي، حيث يقدم مع الفريق نتائج جيدة، ويحتل وصافة ترتيب دوري روشن للمحترفين السعودي حاليًا.