نجم ليفركوزن: أتعرض للعنصرية بشكل مستمر في ألمانيا وهذا هو حلها

ليون بايلي نجم بايرن ليفركوزن يطالب بإنهاء العنصرية في ملاعب كرة القدم.

أكد النجم الجاميكي ليون بايلي لاعب فريق بايرن ليفركوزن عن رفضه القاطع للعنصرية المنتشرة في ملاعب كرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بايلي وكشف خلالها عن تعرضه للعنصرية داخل وخارج الملعب في ألمانيا بشكل مستمر.

وقال بايلي: "من الهام أن تكون تقدم مستويات جيدة عندما تتحدث عن العنصرية وذلك ما يقوم به سترلينج، لو كان يلعب بشكل سيئ مثلًا لم يكن أحد ليستمع له، هذه هي كرة القدم".

وأضاف: "لقد تعرضت للعنصرية في ألمانيا داخل وخارج الملعب بالفعل لكنني أخفي ما أتعرض له لأنني لا أحب الجدال فهو يأخذ من طاقتي وسعادتي، لا أريد ذلك ولا يستطيع أي شخص أن يسلبني الطاقة أو السعادة".

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وأكمل: "يجب التعامل مع هذه الأمور بحزم لا يمكننا أن نتجاهلها، نحن جميعنا نتشارك نفس الشغف والحب لكرة القدم، لماذا تدفع الأموال وتأتي للملعب من أجل أن تجرح أحدهم، شجع فريقك وكن ضد الخصم لكن دون عنصرية فهي لا يوجد لها مكان في الملاعب ويمكنها أن تضر بكرة القدم".

وأنهى تصريحاته: "يجب أن يكون هناك عقوبات أكثر قوة مثل إلغاء المباريات وغلق المدرجات، يجب أن تكون العقوبة قوية بما فيه الكفاية لتظهر للجميع أهمية انتهاء تلك الأمور".

جدير بالذكر أن ليون بايلي كان قد شارك مع فريق بايرن ليفركوزن في 12 مباراة هذا الموسم وسجل خلالهم أربعة أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.