نجم ليفربول يكشف رسالة صلاح له خلال وجوده في أمم إفريقيا!

النجم المصري قدوة للاعبي الريدز..

باتت إشادات هارفي إليوت بزميله في ليفربول محمد صلاح أمرًا روتينيًا يتكرر بين الحين والآخر، لكن يبدو أن المصري يمثل قيمة كبيرة للاعب الوسط الأعسر الموهوب.

وقال إليوت في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "صلاح هو قدوة لنا في العديد من الأمور، لا يحتاج إلى فعل بعض الأشياء لكنه يصر على القيام بها لنفسه وللمجموعة".

وأضاف: "من السعيد للغاية بالنسبة لي أن أتشارك غرفة الملابس والملعب معه، امتلاك شخص مثله في الفريق أمر لا يصدق".

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وأشار إليوت إلى أنه تعلم منه الكثير حين بدأ مسيرته في ليفربول لأنه "قدم في البداية كجناح أيمن، وكان من المستحيل أن يأخذ مكانه".. قبل أن يصبح لاعب خط وسط.

وأكد إليوت أن صلاح كان لا يكف عن مراسلته حتى أثناء وجوده مع مصر في كأس أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أن المصري راسله عقب مباراة آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي والتي فاز بها الريدز 2-0 دون صلاح، وكان يقول له: "كيف وجدت الأمور؟" وما إلى ذلك، مشددًا على أنه غير مطلوب منه فعل كل ذلك.